13 personer er sigtet i sagen, der begyndte at rulle i dagene 6. til 8. februar i år med store anholdelses- og ransagningsaktioner i Holbæk (billedet) og Gentofte. På en adresse i Holbæk blev der, ifølge sigtelsen, fundet en del ingredienser til bombefremstilling samt skydevåben. Foto: Presse-fotos.dk

Terrorsigtedes håb om løsladelse er blevet slukket

Holbæk - 04. maj 2021 kl. 14:42

Østre Landsret har i en kendelse tirsdag eftermiddag afvist at løslade fire personer, der er sigtet i terrorsagen med udspring i Holbæk.

Det oplyser forsvarsadvokaterne Carsten Brix og Flemming Wahrén til sn.dk.

Dermed fik de to mænd på 46 og 76 år samt to kvinder på 37 og 61 år ikke noget ud af at kære Retten i Holbæks beslutning for godt to uger siden om, at de fortsat skal være varetægtsfængslet.

Smil og tårer Tirsdagens afgørelse i Østre Landsret kommer oven på et timelangt retsmøde mandag, hvor anklagemyndigheden argumenterede for fortsat varetægtsfængsling, mens forsvarerne talte for, at deres fire klienter skulle løslades.

De sigtede var til stede i landsretten mandag, og der blev både smilet og grædt, da de fængslede fik lejlighed til at hilse på nogle af de medsigtede familiemedlemmer, der blev løsladt for 12 dage siden.

Mens et ældre ægtepar, en 76-årig mand og hans 61-årige hustru blev ført ind i retssalen hver især ledsaget af to politifolk, kunne deres 23-årige datter og 25-årige svigersøn for første gang siden begyndelsen af februar tage plads på tilhørerrækkerne til et retsmøde i sagen uden at være iført håndjern eller omgivet af betjente.

De fire familiemedlemmer er sigtet for medvirken til forsøg på at begå et eller flere terrorangreb i Danmark eller Tyskland, som anklagemyndigheden mistænker parrets to sønner på 33 og 36 år for at være hovedmænd i planlægningen af.

Seks sigtede løsladt Alle sigtede nægter sig skyldige, men modsat de to unge mennesker, som anklagemyndigheden valgte at løslade 22. april sammen med fire andre af den 25-årige mands familiemedlemmer i sagens såkaldte Gentofte-del, har Midt- og Vestsjællands Politi indtil videre ønsket at holde syv andre i Holbæk-delen bag tremmer.

Politiet og anklagemyndigheden har hidtil fremstillet de to grupper hver for sig, når der har været retsmøder.

Derfor var mandagens møde i Østre Landsret mellem forældrene og datteren samt svigersønnen det første siden sagen begyndte at rulle i dagene 6. til 8. februar i år med store anholdelses- og ransagningsaktioner i netop Holbæk og Gentofte.

Den 61-årige kvinde smilte stort, da hun mandag formiddag blev ført ind i retssalen og fik øje på den nu løsladte datter og svigersøn, der som sigtede i sagen havde ret til overvære retsmødet, som ellers blev holdt for lukkede døre.

Kort efter pressede tårerne sig dog på hos kvinden, der er tæt på at have været fængslet i tre måneder. Det samme gælder hendes 76-årige mand. De to sad tæt på hinanden, kun adskilt af en tolk, der oversatte for dem mellem dansk og arabisk.

På grund af dørlukningen fik sn.dk kun mulighed for at være til stede i den indledende del af retsmødet. Selve kendelsen blev afsagt tirsdag klokken 14 uden et retsmøde.

Fire havde kæret fængslinger Foruden det ældre ægtepar og de hovedsigtede brødre tæller Holbæk-gruppen den ene af brødrenes hustru på 30 år, hendes 37-årige søster og endelig sidstnævntes 46-årige mand.

Mens brødrene og den 30-årige kvinde allerede for et par uger siden frivilligt indvilgede i at forblive varetægtsfængslet foreløbigt frem til tirsdag den 11. maj, havde forsvarerne for de fire andre kæret Retten i Holbæk beslutning 19. april om fortsat fængsling ligeledes frem til tirsdag i næste uge.

Mandagens retsmøde i Østre Landsret handlede således om at få landsrettens vurdering af, om der er tilstrækkeligt grundlag for at holde de to mænd på 46 og 76 samt to kvinder på 37 og 61 år i politiets varetægt.

Og tirsdag slukkede Østre Landsret altså håbet om løsladelse hos de fire sigtede, da man stadfæstede byrettens kendelse. De er dermed fortsat fængslet foreløbigt en uge endnu, hvor Retten i Holbæk på ny skal tage stilling til deres eventuelt fortsatte varetægtsfængsling.

