Terrordømt fra Kundby tiltalt for forsøg på bestikkelse

Holbæk - 26. april 2019 kl. 17:09 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 19-årige kvinde fra Kundby, der afsoner otte års fængsel for forsøg på terrorisme, er blevet tiltalt i en ny sag, der handler om forsøg på bestikkelse af en offentlig myndighed. Det oplyser B.T. fredag eftermiddag.

Netavisen skriver med henvisning til den 19-åriges forsvarsadvokat, Mette Grith Stage, at anklagemyndigheden har tiltalt den unge kvinde for under hendes nuværende afsoning i Herstedvester Fængsel i Albertslund at have forsøgt at få en fængselsbetjent til at skaffe hende en mobiltelefon mod betaling.

B.T. oplyser ikke nærmere detaljer om sagen, og det er ikke oplyst, hvornår episoden skal have fundet sted.

Mette Grith Stage siger til bt.dk, at den 19-årige nægter sig skyldig i tiltalen om forsøg på bestikkelse af fængselsbetjenten.

- Det er ikke nogen voldsomt alvorlig sag, men det er altid uheldigt med nye sigtelser, når man afsoner, siger Mette Grith Stage til B.T.

Det er da heller ikke første gang, at teenageren står tiltalt i en retssag efter, at hun i november 2017 i Østre Landsret blev idømt otte års fængsel for bombeplaner mod Sydskolen i Fårevejle og den jødiske skole Carolineskolen i København.

I januar i år fik hun 40 dages fængsel for under en telefonsamtale fra fængslet i august sidste år at have truet sin tidligere lærer og støtteperson. Hun sagde »har du en skudsikker vest?«, og hun fulgte op med at sige, »så tænker jeg, du burde købe en af sikkerhedsmæssige årsager«.

Under retssagen i januar i år erkendte hun sig skyldig, men kunne ikke give en præcis forklaring på, hvorfor hun havde sagt sådan til sin tidligere betroede mentor.

- Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige præcis sagde dét. Jeg ved godt, at det, jeg har sagt, er alvorligt. Jeg ved ikke, om han blev bange, men det må han jo være blevet, når han ringer til politiet og anmelder det, sagde hun i Retten i Glostrup, hvor hun samtidig afviste, at der var vægt bag ordene

Den dengang 18-årige kvinde forklarede dengang, at hendes kontakt med folk udenfor fængslet er stærkt begrænset, og Kriminalforsorgen overvåger hendes telefonsamtaler og breve.

- Jeg kan ringe til min nærmeste familie og min forsvarer. Jeg får heller ikke besøg af andre end dem, og jeg har ikke noget netværk uden for fængslet, forklarede hun på sin forsvarer Mette Grith Stages spørgsmål om, hvem hun har kontakt med under sin afsoning.

I forbindelse med dommen i januar understregede dommeren, at det var en skærpende omstændighed, at truslen blev fremsat, mens den unge kvinde afsoner en anden dom for alvorlig kriminalitet.

Den nye sag kommer for retten 8. maj.

