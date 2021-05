Politiet bevogter industribygningen i Herfølge, som allerede bruges til terror- og spionsagen fra Ringsted. Nu skal også et retsmøde i terrorsagen fra Holbæk holdes i den midlertidige retsbygning. Foto: Kenn Thomsen

Terror-retsmøde flyttes til industrikvarter

Holbæk - 26. maj 2021 kl. 12:24 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Når en dommer tirsdag den 8. juni på ny skal tage stilling til om syv mænd og kvinder primært fra Holbæk, der er sigtet for forsøg på at planlægge terror og medvirken hertil, skal have forlænget varetægtsfængslingerne, kommer det ikke, som normalt, til at foregå i Retten i Holbæks bygninger i Domhusstræde.

Retten har således besluttet at flytte det kommende retsmøde til en industribygning på Islandsvej i Herfølge.

Det skriver dagbladet Nordvestnyt onsdag.

I forvejen har Retten i Roskilde i bygningen i Herfølges industrikvarter indrettet en midlertidig retssal med tilhørende faciliteter i forbindelse med en helt anden sag om påstået terrorisme.

Det er sagen med udgangspunkt i Ringsted, hvor tre mænd fra et arabisk mindretal i Iran blandt andet står tiltalt for at bistå en saudiarabisk efterretningstjeneste i Danmark samt for at billige og støtte terrorisme.

Stort sikkerhedsopbud Både Ringsted-sagen og sagen fra Holbæk, der endnu er på efterforskningsstadiet, er omgærdet af store sikkerhedsforanstaltninger. Det kommer blandt andet til udtryk i, at der er et stort antal politifolk til stede ved retsmøderne.

Da domstolene på grund af corona-restriktioner samtidig er underlagt krav om tilpas afstand mellem tiltalte og sigtede, forsvarere, anklagere, dommere samt altså politifolk og andre tilstedeværende, lægger det pres på retternes normale bygninger.

- Det er et spørgsmål om ressourcer. Der er rigtigt mange mennesker til stede ved disse retsmøder, og det tager meget plads. Samtidig vil vi gerne kunne behandle flest muligt andre sager, så de ikke bliver unødigt forsinkede. Vi har nu fået mulighed for at låne andre lokaler til det kommende retsmøde, og den mulighed bruger vi, siger Susanne Skotte Wied, retspræsident ved Retten i Holbæk, til Nordvestnyt onsdag.

Hun understreger, at der kun er taget stilling til flytning af det kommende retsmøde 8. juni. Hun vil ikke på nuværende tidspunkt spekulere i, om det også kan blive tilfældet ved eventuelt senere retsmøder.

Retten i Roskilde har planlagt at bruge lokalerne i Herfølge til Ringsted-sagen frem til november.

