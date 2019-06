Ole Bindslev, formand for Holbæk Tennis & Padel Klub, ved det nye udendørs tennisanlæg i sportsbyen, som klubben ikke er tilfreds med. Foto: Lisbeth A. Rasmussen Foto: Lisbeth A. Rasmussen

Tennisklub: Vi bliver på Højen indtil videre

Holbæk - 27. juni 2019 kl. 16:20 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På mandag skulle Holbæk Tennis og Padel Klub været flyttet fra sine nuværende faciliteter på Højen i Holbæk til Holbæk Sportsby. Men chancen for, at man i næste uge kan se unge og ældre svinge ketcherne på det nye anlæg i sportsbyen ser ud til at være ikke-eksisterende.

I går aftes holdt Holbæk Tennis og Padel Klub ekstraordinær generalforsamling. Og her var der fuld opbakning til at give bestyrelsen mandat til at fastholde, at klubben bliver på Højen, indtil bestyrelsen har opnået en tilfredsstillende aftale med kommunen om flyttevilkår. Det oplyser Holbæk Tennis og Padel Klubs formand Ole Bindslev i en mail til Nordvestnyt.

Flyttevilkårene skal tage udgangspunkt i et notat, som bestyrelsen præsenterede på den ekstraordinære generalforsamling. Notatet er udarbejdet på baggrund af de oprindelige funktionskrav, som tidligere var blevet aftalt med Holbæk Kommune, skriver formanden i mailen.

Her oplyser han også, at generalforsamlingen gav bestyrelsen mandat til at inddrage juridisk bistand, hvis nødvendigt til brug for et sagsanlæg eller lignende tiltag over for kommunen.

Det er uvist, hvilke flyttevilkår, der konkret er nævnt i notatet. Men som avisen skrev i går, ønsker flere medlemmer af Holbæk Tennis og Padel Klub at blive på Højen, indtil en række forhold er kommet i orden.

Det gælder blandt andet underlaget på banerne, hvor det røde grus er spredt af vind og regn, og linjerne på banerne ligger flere steder løst eller er ikke i niveau. Klubben vil også have, at der bliver lagt fliser om banerne. Ud over fliser savner klubben også mere læ på området ved Holbæk Sportsby.

Det har torsdag inden avisens deadline ikke været muligt at få en kommentar fra formand Ole Bindslev.