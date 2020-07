Mandskab fra Vestsjællands Brandvæsen reddede søndag eftermiddag et partytelt fra at ende i Holbæk Fjord.

Telt var tæt på at blæse ud i fjorden

Det kraftige blæsevejr søndag eftermiddag var tæt på at sende et partytelt ud i Holbæk Fjord.

Teltet var lørdag blevet brugt til en studenterfest i en have, der ligger ud til Fjordstien for enden af Fjordvej i Holbæk.

Kort efter klokken 16 rev et kraftigt vindstød pløkkerne op, og det store telt endte halvt ude på stien og en del ude i vandet.

Tre voksne og en yngre kunne ikke holde teltet. Vestsjællands Brandvæsen, station Holbæk, fik en melding klokken 16.14 og fik afspærret for gående på stien i begge retninger.

Mandskabet sørgede med reb for i første omgang at surre teltet fast, så det ikke blæste væk. Derefter kunne man begynde at skille det ad og få delene i sikkerhed, forklarer indsatsleder Gert Olsen.