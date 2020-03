Se billedserie Der er slut med at give hånd og komme til kaffetår og en snak. Både Røde Kors og Ældre Sagen i Holbæk Kommune har erstattet besøgstjenesten med telefonkontakt. Foto: Jens Wollesen

Telefonstemme erstatter håndtryk

Holbæk - 15. marts 2020 kl. 14:36 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der kommer ikke en besøgsven med et varmt håndtryk og sidder tæt over kaffen. I stedet holdes kontakten via telefon og for nogle også mail foreløbig de næste 14 dage.

På den måde retter Ældre Sagen og Røde Kors i Holbæk Kommune ind efter myndighedernes og hovedkontorernes anvisninger for at begrænse smitte med coronavirus covid-19 både for frivillige og brugere.

- Der er telefonisk kontakt til dem, der ønsker det frem til 31. august eller længere, hvis situationen gør det nødvendigt, forklarer Lene Jensen, tovholder på besøgstjenesten i Ældre Sagen Holbæk-Jernløse.

Alle besøgsvenner har fået besked. De har så ringet afbud til deres brugere og tilbudt telefonkontakt, og hun oplever, at der er forståelse for beslutningen.

- Det er trist, mange brugere har ikke et stort netværk. Men både de og besøgsvenner er i risikogruppen på grund af alder og helbred, forklarer Lene Jensen.

I Tornved-Svinninge afdelingen er man endnu ikke i gang med en telefontjeneste.

- Vi er ved at finde ud af, hvad vi gør. Men opfordringen til en telefonkontakt er nok løsningen, konstaterer Anita Lillelund, aktivitetsleder for besøgstjenesten.

Også hun understreger, at det er trist, for ensomhed er udbredt, men telefonsnak er bedre end ingenting.

Ældre Sagens hovedkontor har meldt ud, at alle aktiviteter, arrangementer og udflugter er stoppet frem til 1. juni.

Også demenscafeer som i Tølløse holder lukket. Her kan en telefonsnak ikke kompensere, understreger Ninna Krabbe Andersen, tovholder på demenscafeen.

- Det er et tilbud til demente og pårørende om samvær og møde med en demensspecialist fra kommunen. Men vores tryghedsopkald til ældre fortsætter, tilføjer hun.

Genbrugsbutikker lukket Også Røde Kors' besøgsvennerne, frivillige på integrationsområdet og patientstøtter på sygehuset er stoppet.

- Tommelfingerreglen er, at man bruger sin sunde fornuft. Det vil sige ringer i stedet for besøg. Men går en besøgsmodtager eller integrationsperson i spåner ved tanken om ikke at få besøg, kan det gennemføres, man kan jo godt holde afstand, undgå at give hånd og kram og sidde for tæt, bemærker Kate Felby, formand for Røde Kors i Holbæk.

I første omgang havde hun ikke tænkt sig at lukke genbrugsbutikken. Men det stod de frivillige frit for at melde afbud af hensyn til eget og ægtefælles helbrud.

- Det var nok naivt. Selv om der var frivillige, kom der ingen kunder. Folk har lyttet til anbefalingerne og bliver hjemme. Der kom også besked fra landskontoret om at lukke butikkerne, siger hun

På døren til butikken i Smedelundsgade hænger et skilt om lukning og et nummer til en central hjælpetjeneste, hvis man vil give en hånd med indkøb og hundeluftning.

Også Røde Kors' øvrige aktiviteter er lukket i Holbæk og lokalafdelingerne i Jernløse, Jyderup, Svinninge og Tølløse. Alle har fulgt opfordringen fra landskontoret om at lukke al én til én-kontakt. På den måde tages hensyn til frivillige og brugere, som er i risikogruppen, bemærker Hanne Bjergaard, leder af besøgstjeneste i Jernløse.

I Svinninge er også vågetjenesten lukket, og som i Holbæk vil besøgstjenesten her og de to andre afdelinger ændres til telefonkontakt.

Mangler nogen noget, kan de sige til.

Så vil Gitte Dam, formand for i Jyderup se, om det er noget, man kan løse.

Alle afdelinger har butikker, og her er opfordringen fra afdelingsformand Margit Nørrevang, Tølløse, at folk ikke dumper ting ved butikkerne, nu der er lukket på genbrugspladserne.