Brandvæsnet sørgede for at ventilere Powers lokaler, så røgen fra en røgkanon kunne komme ud. Foto: Presse-fotos.dk

Teknisk fejl udløste røgkanon

Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi, der kortvarigt var til stede ved butikken på Stenhusvej, havde en teknisk fejl udløst en røgkanon, som normalt er beregnet til at gå af, hvis der er indbrud.

Det var der dog ikke tale om her, og opgaven for Vestsjællands Brandvæsen bestod primært i at lufte ud i butikken.