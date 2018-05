Se billedserie Fibia må gerne sætte fire skabe op på fortovet på Isefjordsvej i Holbæk, men nu kigger firmaet på alternative løsninger, så skabene kan fjernes fra området. Illustration fra Holbæk Kommune

Teknikskabe kan muligvis undgås

Holbæk - 30. maj 2018 kl. 18:59 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sagen om en omstridt og ulovligt opført teknikkabine på Isefjordsvej i Holbæk har taget en ny drejning.

For Fibia er gået i gang med at kigge på, om der kan findes en alternativ løsning, så firmaet ikke behøver at sætte de fire teknikskabe op, som efter planen skal fungere som afløser for teknikkabinen.

Det fortæller områdedirektør for produktion i Fibia, Mette Schlaikjær Kløve.

- Vi lytter til borgerne, og vi forstår deres frustration. Derfor sidder vi lige nu og kigger på, om vi kan omlægge til en anden teknisk løsning, så teknikhuset og skabene kommer helt væk fra området, siger Mette Schlai-kjær Kløve og fortsætter:

- Jeg håber, vi i næste uge kan komme med en melding om, hvad vi så agter at gøre. Men jeg kan ikke give en garanti for, at der kan laves en alternativ løsning. Men jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at finde ud af, om det kan lade sig gøre, fortæller hun.

Ros fra udvalgsformand

Fibias melding kommer efter, at beboerne i området omkring Isefjordsvej i Holbæk i flere år har kæmpet for at få først teknikkabinen og efterfølgende de planlagte teknikskabe væk fra området.

Beboerne har fået medhold i, at teknikkabinen var opført ulovligt og skulle fjernes. Men tidligere på måneden kom det frem, at der ikke er noget til hinder for, at Fibia kan sætte fire teknikskabe op som erstatning.

Både beboerne omkring Isefjordsvej og John Harpøth (DF), som er formand for Holbæk Kommunes klima- og miljøudvalg, glæder sig over udmeldingen fra Fibia. Læs mere i dagbladet Nordvestnyt onsdag.

