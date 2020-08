Lemar Lukas Eshaq er 17 år og tekniknørd. Han tilbyder at reparere og opgradere telefoner og tablets fra Samsung og Apple. Foto: Elisa Hauerbach.

Tekniknørd udvider kioskens tilbud

Holbæk - 31. august 2020 kl. 05:24 Af Elisa Hauerbach

Tablets, iPads og telefoner fra Samsung og Apple kan blive repareret eller opgraderet indenfor en times tid, mens man venter i butikken eller får klaret indkøbene i byen.

- Jeg kan skifte glasset på skærmen, kameraet, porten, batteriet og lignende, fortæller den 17 årige tekniknørd Lemar Lukas Eshaq, der er søn af Jyderup Kiosks indehaver, Majeb Eshaq.

Han har indrettet sig med »Telefix« i en del af kiosken, og i forbindelse med værkstedet er der ryddet et område, som skal gøres hyggeligt med møbler, så kunderne kan sidde i ro og mag og vente på, at deres telefoner eller tablets bliver færdige.

- Jeg har altid interesseret mig for elektronik og programmering, så det er ret naturligt for mig at tilbyde andre at hjælpe dem med deres reparationer, fortæller den unge tekniker, der går i gymnasiet, når han ikke er på arbejde i kiosken - og i øvrigt har en drøm om at blive pilot eller professionel programmør.

Reservedelene, der bruges til reparationerne, indkøbes hovedsageligt i Holland hos et stort elektronikfirma, eller via en importør i Danmark. Men han har også et lager af brugte reservedele, han kan bruge, hvis kunderne gerne vil have det. Så bliver prisen lavere.

- Der er faktisk en del, der går ind for den slags genbrug, og det kan jeg godt forstå, fortæller Lemar Lukas Eshaq og tilføjer, at der gives 12 måneders garanti på de fabriksdele, der bruges til reparationerne.

Telefix finder man i Jyderup Kiosk, som ligger Skarridsøgade 31A.