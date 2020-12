Teatret er selv på plakaten

- Vi er glade for at samarbejde med de lokale kunstnere, og håber, at det kan skabe fokus på de kreative kræfter, som vi finder her i vores egen by, siger Barbara Rousset, der er PR- og kommunikationsassistent på teatret.

Hun fortsætter: - På Holbæk Teater vil vi gerne være en del af vores publikums minder. Vi har som mål, at de oplevelser, man får som gæst på Holbæk Teater, er oplevelser og erfaringer, som man har lyst til at tage med sig hjem. Med Madusens plakater og postkort kan man nu også tage en del af vores allesammens teater med sig, når man går herfra, og med det mindet om en spændende teaterforestilling, en god omgang comedy eller nærværet i en af vores saloner.