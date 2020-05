Teatre har igen åbent - men uden forestillinger

Teaterleder Kristoffer Møller Hansen kunne i går slå dørene op til Holbæk Teater. Men selv om det nu er muligt at komme ind og købe billetter og lignende, er der først forestillinger i teatersalen til efteråret.

Holbæk - 26. maj 2020 kl. 17:39 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byens to professionelle teatre, Holbæk Teater og Teatret Fair Play har efter et par måneders tvungen lukning igen fået lov til at slå dørene op.

Men det betyder ikke, at der nu bliver mulighed for at komme ned og se nogle forestillinger i de to teatersale.

For der er ikke nogle at se.

Årsagen er, at dette års teatersæson er så fremskreden, at datoen for den sidste planlagte forestilling i foråret for længst er overskredet.

Så i første omgang handler det om, at personalet i de to teatre igen kan arbejde på mere normal vis på teatret.

På Teatret Fair Play betyder det blandt andet, at man nu kan gøre prøverne på forestillingen »Ud med Knud« færdig. En forestilling, som bliver lavet i samarbejde med Holbæk Teater.

Der var således kun lidt mere end en uges prøver tilbage, da det hele blev sat i stå den 12. marts.

Og forestillingen får premiere den 12. september i stedet for den 28. marts, som var den oprindelige premieredag.

Holbæk Teater slog dørene op i går til stor glæde for tea­terleder Kristoffer Møller Hansen.

- Det er en helt igennem fantastisk følelse at lov til at åbne dørene igen og byde publikum indenfor. Vi glæder os og er fulde af optimisme, siger han i en pressemeddelelse.

Holbæk Teater har brugt lukkeperioden på at forberede den kommende sæson.

Der er således blevet opsat automater med håndsprit og skilte med retningslinjer i foyeren, og teatret har indført nye rengøringsprocedurer.

- Det er altafgørende for os, at vores personale og publikum føler sig trygge. Og når vi efter sommerferien åbner op for forestillinger i teatersalen, vil der også her være tiltag, der følger myndighedernes retningslinjer. Man kan roligt sige, at vi har brugt tiden til at gøre os klar, fortæller Kristoffer Møller Hansen.