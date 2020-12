Eleverne på 2. semester af Holbæk Drama College kan få svært ved at øve på deres store forestilling, der skal vises til april, hvis den nuværende nedlukning af landets teatre forlænges. Fotoet er fra dette års forestilling »Lilys Danmarkshistorie«.Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Teatre frygter en forlænget nedlukning

Holbæk - 15. december 2020 kl. 15:29 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

Fredag i sidste uge trådte en række nye restriktioner i kraft i forbindelse med corona-pandemien.

Blandt andet har alle landets teatre fået besked på at lukke. Foreløbig frem til den 3. januar.

For de to lokale teatre, Holbæk Teater og Teatret Fair Play, kommer nedlukningen umiddelbart ikke til at betyde så meget i denne omgang.

Men hvis nedlukningen forlænges, hvilket ikke vil være helt usandsynligt, kommer det til at gøre ondt på begge teatre, selv om man fra teatrenes side har arbejdet meget med at gennemføre corona-sikre forestillinger.

Hos Holbæk Teater fortæller teaterdirektør Brian Kristensen, at en forlængelse af nedlukningen kan komme til at ramme teatrets store satsning.

- Vi har jo vores store forestilling »Cykelmyggen Egon«, som har premiere den 28. februar. Hvis vi ikke kan få lov til at vise den, er det en bet. Og det vil være endnu værre for vores samarbejdspartner, Bellevue Teater, som i forvejen har måttet aflyse deres store forestilling »Folk og røvere i Kardemomme by«, siger han.

Holbæk Teater havde ikke planlagt nogle forestillinger i forbindelse med julen, men blandt andet billetsalget bliver ramt af den nuværende nedlukning.

- Billetter, års- og gavekort til vores forestillinger kan købes online. Men vi har mange 60+ blandt vores stampublikum, som ikke føler sig helt trygge ved digitaliseringen. Så de plejer at komme ned til os for at købe for eksempel et gavekort, de vil bruge som julegave. Det har vi hjulpet dem med, men det kan vi ikke længere på grund af de nye restriktioner. Vi har simpelthen lukket for al personlig henvendelse, fortæller Brian Kristensen.

Holbæk Musik- & Teaterforening står for et par forestillinger på teatret henholdsvis den 12. og den 26. januar.

Og hvis nedlukningen bliver forlænget, kan de to forestillinger ikke gennemføres.

Juleforestilling er allerede aflyst Teatret Fair Play har i de seneste år afviklet en juleforestilling, som primært henvender sig til de mindre børn.

I år var man så nået til »Den store julemiddag 6«, men Fair Play valgte at aflyse den for et par måneder siden, fordi man fra teatrets side mente, at den ikke ville kunne gennemføres på en corona-forsvarlig måde.

- I dag er jeg da glad for, at vi tog den beslutning. Så vi ikke ender i en situation, hvor vi skal i gang med blandt andet at refundere billetter. Men først og fremmest er jeg glad for, at vi aflyste, fordi vi på den måde viser, at vi tager hele situationen alvorligt, fortæller han.

Robert Parr fortæller, at selv om den tvungne lukning af Fair Play ikke betyder noget lige nu, så vil det få konsekvenser, hvis nedlukningen forlænges.

- Vi har et stramt program her i foråret. Også i Holbæk Drama College. Blandt andet skal vi have produceret nogle forestillinger til Aprilfestival, og det kræver, at vi kan øve os. Men det er ikke nemt med de nuværende restriktioner. I hvert fald er der mange ting, som vi skal have styr på først, fortæller teaterlederen.

"Enheden" Et af de projekter, som er i gang på Fair Play, er forestillingen »Enheden«.

Der er lavet af unge for unge og har premiere i begyndelsen af juni.

Men inden da skal der øves, og det er meningen, at man den 15. januar vil afvikle en åben første læsning af stykket.

Efter planen skal unge inviteres til at overvære læse-prøven og bagefter komme med deres besyv til den kommende forestilling.

- Så det håber vi meget kan gennemføres, fortæller Robert Parr.

Det var meningen, at »Enheden« allerede skulle have været opført i år, men det satte forårets nedlukning en stopper for.

Så nu håber teatret og de unge, at historien ikke kommer til at gentage sig.