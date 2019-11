Se billedserie Holbæk Teater arbejder videre på planerne om at lave et fælles egnsteater med Slagelse. Foto: Palle Mogensen

Teaterplaner lever

Holbæk - 14. november 2019 kl. 05:50 Af Palle Mogensen og Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Planerne om at lave et fælles egnsteater for Holbæk og Slagelse er ikke blevet skrinlagt, selv om politikerne i Slagelse ikke har afsat penge til projektet på det kommende års budget.

Som Nordvestnyt tidligere har beskrevet, så er det et stort ønske hos blandt andet Holbæk Teater at indgå et formelt samarbejde med teatret i Slagelse, fordi det blandt andet kan give mulighed for at lave nogle større forestillinger.

Ideen om et fælles egnstea­ter vækker gehør hos Ole Hansen (S), der er formand for udvalget for kultur og fritid i Holbæk Kommune.

- Jeg synes, at det er en god ide. Det vil give en synergi-­effekt, som kan give både større og flere forestillinger. Blandt andet kan man jo forestille sig, at sommerforestillingen i museums-­gården kan rykke sydpå, når den er færdig med at spille i Holbæk, fortæller han.

Ole Hansen forventer ikke, at det nye egnsteater kommer til at betyde øgede udgifter for kommunen.

I forvejen er Holbæk Teater et egnsteater, som Holbæk Kommune giver tilskud til, og derfor vil et samarbejde med Slagelse ikke betyde, at der skal betales flere penge.

Anderledes er det i Slagelse Kommune, hvor politikerne forventer, at der skal findes omkring tre millioner kroner årligt til driften af et nyt egnsteater.

I Slagelse Kommunes kultur- og fritidsudvalg er politikerne dog enige om, at et fælles egnsteater er en rigtig god ide.

- Alle er meget positive, og sagen lever da i allerhøjeste grad endnu. Vi prøver at få et klart overblik over, om vi kan rejse nogle penge. Vi vil allesammen meget gerne have et egnsteater, men pengene skal være der, siger Jørgen Andersen.