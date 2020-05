Teaterleder glæder sig til næste genåbningsfase

Den 8. juni er foreløbig sat som starten på tredje runde af genåbningen efter corona-epidemien. Her må kulturinstitutioner som eksempelvis museer, teatre og kunsthaller åbne. Hvis alt går vel, er der desuden udsigt til, at forsamlingsforbuddet løftes.

Hos Teateret Fair Play på Borchsvej i Holbæk krydser man med teaterleder Robert Parrs ord fingre for, at det bliver sådan.

- Hvis alt går godt, kan vi fra den 8. juni gøre forestillingen "Ud med Knud", som vi laver sammen med Holbæk Teater, færdig. Stykket skulle oprindelig have haft premiere den 28. marts, men den 12. marts blev vi nødt til at stoppe alle prøverne. På det tidspunkt manglede vi kun en uge eller ti dages arbejde til forestillingen var klar til premieren, fortæller Robert Parr.

Teatret Fair Plays samarbejdsforestilling med Holbæk Teater "Hvor var du mor", der skulle have spillet syv gange under coronanedlukningen, programsættes i næste sæson.

- Festivalen, som tilmed skulle have været afholdt her i byen, er meget vigtigt for os i forhold til vores turnéforestillinger, som jo er det, vi primært laver. Da aprilfestivalen blev aflyst, mistede vi samtidig vores vindue til alle dem, der køber forestillinger herhjemme. Det betyder, at vi i forhold til næste sæson har tre forestillinger, der er planlagt til at komme ud på turne, men endnu ikke er solgt, forklarer han.