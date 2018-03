Teaterrødderne i Holbæk, der i øjeblikket er i gang med prøver til sin kommende forestilling, er blandt de foreninger, der er bekymrede for udsigten til, at den daglige leder af Kulturkasernen forsvinder. Foto: Per Buurgaard Christensen

Teaterfolk kritiserer kommune

Holbæk - 16. marts 2018 kl. 15:16 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som led i slankningen af ledelses-lagene i Holbæk Kommune, som kommunalbestyrelsen forleden nikkede ja til, forsvinder den nuværende stilling som daglig leder af de tre kulturhuse Kulturkasernen, Elværket og Værftet.

Den beslutning bliver mødt med utilfredshed af en række af de kulturelle foreninger, der i dag benytter især Kulturkasernen.

Det skriver dagbladet Nordvestnyt lørdag.

I et åbent brev til medlemmerne af kultur- og fritidsudvalget går de fem formænd for Teatergruppen Elverfolket, Teaterrødderne, Teaterskolen Harlekin, Holbæk Dramatiske Klub samt Kunst, Kitsch & Kram i rette med beslutningen om at nedlægge lederstillingen, der hidtil har været bestridt af Mikkel Thorning.

»Vi vil gerne som intensive brugere af først og fremmest Kulturkasernen udtrykke vores kraftige misbilligelse af en sådan beslutning«, hedder det blandt andet i brevet, der også bringes som debatindlæg i avisen lørdag.

De fem foreninger er bekymrede for, at der med nedlæggelsen af lederstillingen - og i særdeleshed med Mikkel Thornings exit - forsvinder en person, der kan tænke både strategisk og konkret drift og i det hele taget få hverdagen i kulturhusene til at hænge sammen på tværs af en lang række brugergrupper.

Ifølge Erik Otterstrøm, bestyrelsesmedlem i Elverfolket, kan konsekvensen blive en svækkelse af det nuværende miljø med mange teatergrupper og kunstgrupper.

- Foreningerne er rigtigt glade for de forhold, vi har i dag. Holbæk Kommune kan være stolt af - og er også kendt for - at stille gode forhold til rådighed for foreningerne. Men kulturhusene kræver, at der er bevågenhed og visioner, og vi er bange for, at det kan lide skade, hvis man fjerner en visionær leder, siger Erik Otterstrøm til Nordvestnyt.

Formand for kultur- og fritidsudvalget, Ole Hansen (S), har læst brevet fra foreningerne, men han henholder sig til, at det er en administrativ opgave at udmønte den politiske beslutning om at fjerne i alt ni lederstillinger rundt om i Holbæk Kommune.

- Jeg har fuld forståelse for, at der kan opstå bekymringer, når der sker ændringer. Men jeg håber da, at man kan finde en ny måde at organisere det her på, så man kan fastholde det miljø, foreningerne er glade for, siger Ole Hansen, der vil bede sin forvaltning om at holde udvalget orienteret om, hvad der kommer til at ske, siger Ole Hansen.

Læs mere i dagbladet Nordvestnyt lørdag.