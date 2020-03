For knap to uger siden - fredag den 6. marts - var 75 elever fra 11 forskellige skoler i Holbæk Kommune samlet på Elværket i Holbæk for at forberede sig på at deltage i de kulturcrews, som skulle deltage ved Aprilfestivalen. Den er nu udskudt på ubestemt tid. Foto: Per Christensen

Teaterfestival er udskudt - måske i to år

Holbæk - 19. marts 2020 kl. 09:00 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Om en måned skulle verdens største børneteaterfestival være åbnet i Holbæk Kommune. Den er nu udskudt - uden garanti for, at den kan afvikles i år.

I over tre år har Holbæk Kommune været udpeget som årets vært for Aprilfestival, hvor der var udsigt til, at cirka 120 professionelle børne- og ungdomsteatre ville deltage med knap 200 forskellige forestillinger i dagene 19.-26. april. Der ville desuden være gæster fra cirka 25 lande.

Men nøjagtig én måned før må Holbæk Kommune og Teatercentrum meddele, at Aprilfestival 2020 er udskudt på ubestemt tid. Som så meget andet i denne tid er det situationen med faren for corona-­smitte, der er årsagen.

Det ville blive en meget amputeret festival - Vi er utrolig kede af, at vi er nået dertil, at vi må udskyde festivalen, siger Brian Ahlquist, der er chef for Holbæk Kommunes Kultur, Fritid og Borgerservice.

Det skulle have været den 50. udgave af Aprilfestivalen, der skulle være afviklet i Holbæk, og den er i alle årene blevet organiseret af Teatercentrum, der er en selvejende institution under Kulturministeriet.

- Vi har set et stykke tid, at det er den vej, det er gået. Man siger, at toppen af epidemien i Danmark vil ligge i slutningen af april, og så syntes vi ikke, at vi kunne gennemføre det med de restriktioner, der ville være. Det ville blive en meget amputeret festival, siger Henrik Køhler, der er direktør i Teatercentrum.

2021 er optaget af Esbjerg Arbejdet med at forsøge at finde mulige løsninger går nu i gang, og inden påske skulle der kommer en melding - forhåbentlig med en ny dato for Aprilfestival i Holbæk, lyder det.

Der er dog langt fra nogen garanti for, at festivalen kan afvikles senere i år. Og en løsning i stil med EM i fodbold, der er udskudt med ét år, er ikke mulig. Det skyldes, at næste års værtsby, Esbjerg, allerede er langt i forberedelserne.

- Vi ser på mulighederne senere i år, men der er mange ting, der skal falde på plads. Jeg er ikke særlig optimistisk, dels ved vi ikke, hvor længe det her varer, dels har vi i Holbæk Skvulp-festival 19.-20. juni, og der er også noget efter sommerferien. Desuden skal det også passe ind hos daginstitioner, skoler og andre. Det kunne måske i stedet blive i 2022, hvis det kan lade sig gøre, og der er politisk opbakning til det, siger Brian Ahlquist.