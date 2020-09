Holbæk Teater og Teateret Fair Play har samarbejdet om at lave forestillingen »Ud med Knud«, der havde premiere i weekenden. Den kan ses 29. og 30. september samt 1. oktober på Holbæk Teater.

Teater om en kræftsyg dreng

Forestillingen er blevet til i et samarbejde mellem de to lokale teatre: Holbæk Teater og Teatret Fair Play.

»Ud med Knud« er lavet over Jesper Wung-Sungs roman af samme navn.

Den handler om 12-årige William, som er en helt almindelig dreng, der bare vil have et helt almindeligt liv.

Men det er svært at få, når man er syg med kræft.

Knud er både Williams hemmelige ven og hans kræftsygdom, og selv om William forsøger at slippe af med ham, så har Knud så stor en rolle i hans liv, at det er svært at finde sig selv, når han ikke er der.