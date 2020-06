»De Fedtede Fætre På Kærgården« vises i museumsgården, og myndighedernes retningslinjer i forbindelse med Covid-19 følges til punkt og prikke. Foto: Holbæk Teater.

Teater med corona-regler

Holbæk - 19. juni 2020 kl. 20:30 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens flere af de danske revyer og teatre har måtte aflyse årets sommerforestillinger, har Holbæk Teater valgt at gennemføre årets sommerforestilling »De Fedtede Fætre På Kærgården« i museumsgården.

- Fordi vi kan byde indenfor - udenfor, kan vi med de nuværende retningslinjer gennemføre forestillingen stort set som de forgangne år og alligevel følge myndighedernes retningslinjer til punkt og prikke. Vi har brug for at mødes, grine og være sammen igen. Og vi kan gøre det helt forsvarligt, Kristoffer Møller Hansen, der er teaterleder på Holbæk Teater.

Ikke alt kan være helt, som det plejer. Holbæk Teater har, på lige fod med andre kulturinstitutioner, måtte indrette oplevelsen efter myndighedernes retningslinjer for at skabe en tryg oplevelse for alle.

Det betyder blandt andet, at der vil være ekstra bemanding for at guide publikum bedst muligt, at stolene afsprittes mellem hver forestilling, og at personalet søger for, at der er en meter mellem de par og familier, som sidder sammen.

Det vil stadig være muligt at nyde en tapas i gården inden forestillingen, men teatret har set sig nødsaget til at skære antallet ned for at kunne håndtere det på forsvarlig vis. Og så opfordrer Kristoffer Møller Hansen publikum til at bestille drikkevarer til pausen, inden forestillingen starter. - Så stiller personalet det klar, og vi slipper for de lange køer, siger han.

- Det er klart, at når vi inviterer publikum i teatret, har vi også et stort ansvar for, at det kan foregå i trygge rammer. Det stiller selvfølgelig både krav til os som arrangører, og til publikum.

Vi regner med, at publikum er indstillede på, at alt ikke er, som det plejer. Men selvom en del er ændret, kan vi love, at forestillingen bliver helt, som den plejer, fyldt til bristepunktet med gode grin og absurditeter, slutter Kristoffer Møller Hansen.

En tredjedel af billetterne til »De Fedtede Fætre På Kærgården« blev solgt, inden plakaterne var hængt op.

Der er mere info og billetsalg på www.het.dk