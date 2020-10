Det første manuskript i bogform bliver fra »Den første dråbe blod«.Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Teater bliver udgiver Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Teater bliver udgiver

Holbæk - 14. oktober 2020 kl. 09:09 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

Teatret Fair Play i Holbæk går nye veje i disse corona-tider.

Teatret laver til daglig vedkommende teater for børn og unge, men vil nu også begynde at udgive bøger.

Nærmere bestemt vil tea-tret i bogform udgive manuskripterne til nogle af de stykker, som bliver sat op på stedet.

- Vi laver i forvejen undervisningsmaterialer og arbejder sammen med skoleklasser. Vi bliver tit spurgt af lærere, om de ikke kan få en kopi af et manuskript, så de kan arbejde videre med det i deres klasser. Det har vi gjort med glæde, men nu har vi i stedet besluttet at udgive manuskripterne i bogform, så blandt andet skolerne kan købe et klassesæt, fortæller teaterdirektør på Fair Play, Robert Parr.

Tidligere udgav forlaget Drama manuskripter i bogform, men siden forlaget gik konkurs i 2017, har det været svært for de mindre teatre at udkomme i bogform.

Det er også en af grundene til, at Fair Play nu vil forsøge sig med sit eget forlag.

- Vi går ikke ind i det her for at tjene penge, for så skulle vi vist finde på noget andet. Men vi vil gerne have mulighed for at udgive nogle af vores ting og være med til at hjælpe skolerne rundt omkring, fortæller Robert Parr.

Han fortæller, at det at udkomme i bogform også kan være med til at fastholde Fair Play i folks bevidsthed.

- Covid 19-restriktionerne har betydet, at det er blevet sværere for os at gøre de ting, som vi plejer at gøre. Det er sværere at promovere os selv, så for ikke at forsvinde fra folks bevidsthed er vi nødt til hele tiden at finde på noget nyt, forklarer Robert Parr.

Aktuel forestilling Det første manuskript, som Fair Play udgiver i bogform, er fra forestillingen »Den første dråbe blod«, der tager udgangspunkt i sagen om Kundbypigen.

Robert Reinhold har skrevet manuskriptet, og det var egentlig ham, som gav Fair Play ideen til selv at udgive manuskripterne.

- Robert Reinhold har tidligere fået udgivet sine manuskripter hos forskellige forlag. Og han fortalte, hvor nemt det er selv at udgive bøger. Selv ved jeg ikke noget om den slags, så jeg tog et møde med nogle, der har forstand på det, forklarer han og fortsætter:

- For os giver det god mening at udgive manuskripter. For alle vores forestillinger er baseret på et sådant. Andre teatre arbejder måske mere med bevægelse og improvisation. Og for dem, vil det ikke give mening, siger Robert Parr.

»Den første dråbe blod« bliver vist igen på Teatret Fair Play i dagene 22. - 24. oktober samt 12. - 14. november.

Derudover tager forestillingen på turné i perioden 26. oktober til 22. november.