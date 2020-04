Sådan så det ud for et par år siden, da det lokale Team Rynkeby nåede målet: Paris. Arkivfoto.

Team Rynkeby-turen hænger i en tynd tråd

Den lokale holdleder Tine Bjerregaard har sammen med landets øvrige holdledere netop haft krisemøde med repræsentanter for Team Rynkeby Fonden. Hun er ikke optimistisk med hensyn til turens gennemførelse.

- Alt er sat i stå. Vi har ikke nået at træne sammen som hold, og indsamlingsaktiviteterne er af naturlige grunde også indstillet, fortæller hun.

Corona-epidemien brød ud, netop som rytterne skulle udskifte spinningen i fitnesscentret med træningen på landevej. Målet var at få mindst 3.500 kilometer i benene inden turen.

Sideløbende gør medlemmerne af Rynkeby-holdet normalt en stor indsats for at skaffe sponsorer til det gode formål. Dette arbejde er nu også sat på standby på grund af forbuddet mod at samle mere end 10 personer ad gangen.