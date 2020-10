Team Rynkeby er tilbage i sadlen

Aktiviteterne hos det lokale Team Rynkeby-hold blev i høj grad påvirket af Covid-19. Man måtte droppe holdtræningen og træne i mindre grupper, de arrangerede indsamlingsevents blev aflyst, og til slut måtte man også droppe planerne om at cykle til Paris.

Da forsamlingsforbuddet blev hævet til 50 i maj måned, gennemførte holdet i stedet en tur Danmark rundt. Tour De Danmark gik til Nørreballe på Lolland, langs den fynske kyst, videre til Århus og retur over Sjællands Odde. Tilbage i Holbæk fik cykelåret en værdig afslutning, da holdet blev modtaget af familie og venner foran Go2Fitness.

I lyset af det noget specielle cykel-år, har Team Rynkeby tilbudt, at alle rytterne automatisk kan få en plads på 2021-holdet. Det har størstedelen af 2020-deltagerne valgt at takke ja til med udsigt til forhåbentlig at nå helt til Paris denne gang.