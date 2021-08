En taxachuffør blev lørdag morgen udsat for et røveriforsøg. Arkivfoto

Taxa-chauffør udsat for røveriforsøg

En taxa-chauffør blev lørdag morgen i Holbæk udsat for et røveriforsøg. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Røveriforsøget blev anmeldt klokken 6.07. De to mænd havde en kniv og forsøgte at få chaufføren til at give dem penge. Da han ikke ville udlevere dem nogle penge, valgte de at stikke af.

På grund af flere vidneforklaringer lykkedes et ret hurtigt politiet at anholde de to. Mændene er efterfølgende blevet sigtet for røveriforsøg og varetægtsfænglset i fire uger.

Chaufføren har været en tur på skadestuen for at blive tjekket for eventuelle skader.