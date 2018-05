Politiet har droppet sigtelserne mod to mænd, der har været mistænkt for at stå bag brandattentatet mod Extreme Art Tattoo & Piercing i Smedelundsgade i Holbæk 6. november sidste år. Foto: Peter Andersen

Tattoo-brandattentat: To mænd går fri

Holbæk - 25. maj 2018 kl. 13:30 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mere end et halvt år efter, at tatovørbutikken Extreme Art Tattoo & Piercing i Smedelundsgade i Holbæk 6. november sidste år blev udsat for et brandattentat, må Midt- og Vestsjællands Politi konstatere, at sagen bliver svær at opklare.

Hidtil har to mænd på 26 og 29 år fra Værløse og Bagsværd været sigtet for brandstiftelse, men tidligere på måneden besluttede politiet efter samråd med Statsadvokaten i København at droppe sigtelserne mod de to.

Det skriver dagbladet Nordvestnyt fredag.

- Det er stadig vores opfattelse, at branden er påsat, men der er ikke grund til at tro, at de to vil blive dømt for brandstiftelse, og derfor har vi sluttet sagen mod dem, siger Carsten Andersen, kommunikationsansvarlig i Midt- og Vestsjællands Politi til avisen.

Han understreger, at sagen ikke er lukket, og at »efterforksningen står helt åben«.

- Men på nuværende tidspunkt har vi ikke mere at arbejde med. Skulle der dukke nye oplysninger op i sagen, vil vi selvfølgelig se på det, konstaterer Carsten Andersen.

Dermed er opklaringen af branden, der af politiet betragtes som en udløber af efterårets voldelige konflikt mellem rockergrupperne Bandidos og Satudarah flere steder på Sjælland, sat tilbage til start.

Der gik ellers mindre end en time efter, at branden var brudt ud i butikslokalerne, der var ejet af den afhoppede Bandidos-præsident i Holbæk, Lars Toxværd Olesen, til politiet havde anholdt de to mænd. De svarede af udseende til to personer, der blev set løbe væk fra brandstedet.

Da de blev anholdt, fandt politiet i deres bil, der i øvrigt også svarede til en bil observeret af vidner i Holbæk, en benzindunk med studs samt lightere.

På det grundlag blev de to varetægtsfængslet, men løsladt igen fire uger senere.

Med frafaldet af sigtelsen kan de to søge om erstatning for uberettiget varetægtsfængsling, og det har de tænkt sig at gøre, oplyser deres forsvarsadvokater, Per Bengtsson og Kim Bagge, til Nordvestnyt.

- Vi har ikke gjort kravet helt op endnu, men det vil blive i omegnen af 50.000 kroner, siger Kim Bagge, der repræsenterer den i dag 30-årige mand.

Ingen kom til skade ved branden, men beboere i lejlighederne over tatovørbutikken måtte evakueres.

