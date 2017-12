To mænd, der blev fængslet dagen efter branden i Extreme Art Tattoo i Holbæk, er nu blevet løsladt. De er fortsat sigtet for brandstiftelse. Foto: Peter Andersen

Tattoo-brand: Politiet løslader to mænd

Holbæk - 05. december 2017 kl. 12:07 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Midt- og Vestsjællands Politi har tirsdag morgen løsladt de to mænd, der har siddet varetægtsfængslet for brandattentatet mod Extreme Art Tattoo i Smedelundgade i Holbæk mandag den 6. november.

Politiet opretholder dog sigtelsen for brandstiftelse mod den 26-årige mand fra Værløse og den 29-årige mand fra Bagsværd, der blev fængslet i et lukket grundlovsforhør allerede dagen efter branden.

Det oplyser Carsten Andersen, kommunikationsansvarlig i Midt- og Vestsjællands Politi, til sn.dk.

Oplysningen bekræftes af Kim Bagge, der er beskikket forsvarer for den 29-årige sigtede. Han nægter sig skyldig, oplyser Kim Bagge.

De to mænd skulle tirsdag have været stillet for en dommer i Holbæk i forbindelse med, at fristen på deres varetægtsfængsling udløb.

Men Midt- og Vestsjællands Politi valgte altså af egen drift at løslade dem forud for retsmødet.

- Det er politiets og anklagemyndighedens opfattelse, at der ikke længere er grundlag for at begære dem yderligere varetægtsfængslet. De er fortsat sigtet, og sagen efterforskes fortsat, siger Carsten Andersen til sn.dk.

Den beslutning er forsvarsadvokat Kim Bagge tilfreds med.

- Jeg er tilfreds med, at politiet har løsladt min klient. Hvis det ikke var sket på politiets initiativ, havde jeg protesteret med arme og ben overfor dommeren, siger Kim Bagge.

Sn.dk har tirsdag formiddag ikke kunnet få en kommentar fra forsvareren for den anden sigtede i sagen. Den 26-årige mand nægtede sig dog skyldig, da han blev fremstillet i grundlovsforhøret.

Sagen har kørt for lukkede døre siden grundlovsforhøret, og derfor ønsker Carsten Andersen ikke at uddybe, hvor langt Midt- og Vestsjællands Politi er med efterforskningen.

Han oplyser dog, at de to mænd alene er sigtet for brandstiftelse. Der er ikke andre sigtede personer i sagen om brandattentatet mod tatovørbutikken i Holbæk.

Angrebet bliver af politiet betragtet som en del af rockerklonflikten mellem Bandidos MC og Satudarah MC, der trækker tråde til toppen af Bandidos-afdelingen i Holbæk.

Dagbladet Nordvestnyt fortalte i sidste uge, at det ene offer for knivstik i forbindelse med et masseslagsmål i Herlev, der antændte den nuværende konflikt, er et højtstående medlem af Bandidos Westcity Chapter i Holbæk.

Af samme grund har politiet midlertidigt forbudt adgang til klubbens tilholdssted i Østerstræde 4 i Holbæk.

Det er uklart, om de to nu løsladte mænd er tilknyttet Satudarah MC. De blev anholdt cirka en time efter, at branden opstod ved 21.25-tiden 6. november, og i deres bil fandt politiet blandt andet lightere og en benzindunk med studs.

Ingen kom tilskade ved den voldsomme brand, men beboerne over butikken i Smedelundsgade måtte evakueres.

Samme aften og nat blev to andre tatovørbutikker i Birkerød og Vordingborg udsat for ildspåsættelse.

