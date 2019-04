Tatovørbutik gav gratis mindetatovering

Da den efterladte kvinde kontaktede Exclusive Ink i Studiestræde for at forhøre sig om muligheden for at få lavet en mindetatovering, besluttede de to ejere at give hende den gratis.

- Efter den tragiske ulykke følte jeg bare, at jeg måtte forevige det minde, som jeg har sammen med min kæreste, så jeg kan prøve at vise over for min datter, at hun har en far, selvom han ikke er hos os mere, og vise hende, at han altid ville leve videre i hende og i mig. Nu når der er et billede på min arm af de to, kan hun altid se sig selv og sin far, når hun kigger på min arm, fortæller hun i et skriftligt svar til By & Land.