Tarteletterfest i forsamlingshuset: Hvem kan spise flest?

Bestyrelsen i Udby Forsamlingshus har styr på de gode foredragsholdere og værdien af at spise sammen. Nu er programmet for 2021 klar, og det rummer begge dele.

- Jeg synes, vi er gode til at tage nogle chancer og lave aftaler med kendte foredragsholdere, der trækker folk til huse. Vi vil gerne have noget kvalitet, som man kan se tilbage på bagefter. Det er gode minder om oplevelser og fællesskab. Det kan godt være, at vi er lidt udkantsdanmark, men det er ikke ensbetydende med, at her ikke sker en masse spændende ting, ikke kun med kulturen men også med erhvervslivet på Næsset, siger han.