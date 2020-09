Tante oplæsere klar i historieklub

Nøj, det er for børn, men de må gerne have deres forældre og besteforældre med, når Mødrehjælpen Holbæks historiefortællere inviterer til højtlæsning. Det foregår i Holbæk Biblioteks børneafdeling, hvor børn kan sidde, ligge og flyde, kravle og hoppe rundt. Første gang er den 5. september, og derefter er det den første lørdag i hver måned.

- Vi vil selvfølgelig sørge for, at anbefalinger og forholdsregler på grund af corona overholdes. Vi sørger for afstand, der er sprit, og vi har ændret på forplejningen, så der ikke tages hjemmebagt med, forklarer en af de frivillige højtlæsere Janne Noack.

Sammen med de to andre frvillige fra Mødrehjæpens lokalafdeling, Marianne Jensen og Anne-Grete Boje, sørger hun for at udvælge gode historier fra klassiske børnebøger, ligesom de selv kan finde på fortællinger.