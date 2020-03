Se billedserie Tandlægeklinikken i Jyderup satte tirsdag eftermiddag to sedler med informationer op i indgangsdøren. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Tandlæger holder lukket i tre måneder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tandlæger holder lukket i tre måneder

Holbæk - 17. marts 2020 kl. 16:04 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag eftermiddag måtte tandlæger over hele landet begynde at forberede en lukning af klinikkerne i de næste tre og en halv måned. Der lukkes for besøg til almindelige undersøgelser og tandrensninger. Det vil fortsat være muligt at besøge tandlægen for behandling af tandpine eller andre kritiske behandlinger.

Lukningen vil vare frem til og med juni, altså 30. juni, med mindre andet meldes ud.

Hos Tandlægerne på Skovbrynet I/S i Jyderup gik man lidt over middag i gang med at lægge en plan for de næste måneder.

- Der er ikke så meget at gøre. Det er en fælles indsats mod den her omgang. Vi lukker ned, men holder et nødberedskab, der nok bliver hver formiddag. Her kan man komme, hvis man slår en tand ud eller skal have en rodbehandling, oplyser Johnny Bagge.

Han er administrativ chef i tandlægeklinikken, som han ejer sammen med sin kone, tandlæge Anette Torp Petersen. Inklusive de to ejere er der 18 personer i klinikken. Det er fire tandlæger, fire tandplejere samt klinikassistenter.

Nødberedskab med tre-fire personer Alle landets tandlæger fik tirsdag i en mail fra Tandlægeforeningen beskeden om de lukningen efter at have fået de seneste retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Ud over de akutte tilfælde kan tandlægerne fortsætte behandlinger, som »ved udsættelse vil stille patienten ringere prognosemæssigt eller forværre sygdomme«.

Det er en del af retningslinjerne, at patienter ikke må komme, hvis de viser symptomer på coronavirus.

- Nødberedskabet kommer nok til at bestå af tre-fire personer, mens resten bliver sendt hjem. Tandlægen vil i hvert fald i de første par uger være Marie Bakmann Sørensen, fortæller Johnny Bagge, da de tirsdag eftermiddag stadig var gang i at planlægge de nærmeste måneder i detaljer.

Tandlægerne på Skovbrynet vil i perioden med lukningen benytte sig af muligheden for lønkompensation i forhold til trepartsaftalen, der blev offentliggjort lørdag. Det betyder, at de medarbejdere, der sendes hjem uden varsling om fyring, i første omgang er på fem dages tvungen ferie. Dernæst kan der ydes delvis lønkompensation i op til tre måneder. Staten kompenserer 75 procent af lønnen, dog maksimalt 23.000 kroner om måneden for fastlønnede.

- Vi bliver vanvittig hårdt ramt Trods muligheden for lønkompensation i perioden 9. marts-9. juni bliver virksomheden alligevel hårdt ramt.

- Det er ikke så sjovt. Som privat virksomhed bliver vi vanvittig hårdt ramt. Det koster flere hundrede tusind kroner om måneden at holde lukket, siger Johnny Bagge.

Allerede i sidste uge begyndte Tandlægerne på Skovbrynet at screene patienterne. Nogle af dem ønskede at fastholde deres besøg, mens andre afstod for mere almindelige undersøgelser.

Anette Torp Petersen og Johnny Bagge har ejet tandlægeklinikken siden januar 2015, mens hun inden da havde været medejer siden januar 2010.