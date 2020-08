Se billedserie Christian Eggers og Lone Vester i deres klinik, som nu bliver partner i Harald-koncernen. Foto: Claus Sørensen.

Tandlæger får bedre tid til tænderne

Holbæk - 19. august 2020 kl. 20:00 Af Claus Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tandlæger med egen klinik bruger oftest en hel del tid til mere end at ordne tænder. Det får mange til at søge ind i større kædesamarbejder, så tandlægerne aflastes for stigende krav til jura, administration og meget mere.

I Holbæk går tandlægerne Lone Vester og Christian Eggers på Smedelundsgade den 1. september ind i et fælleskab bestående af foreløbig 20 tandlæger med 10 klinikker.

Klinikken bliver en del af Harald-koncernen, og dens formelle navn bliver »Tandlægerne Eggers & Vester afdeling Harald, Holbæk«.

Det partnerskab er de to klinikejere begejstrede for:

- Det giver os på én gang mulighed for at drage fordel af et større fællesskab af danske tandklinikker og samtidig bevare den lokale forankring og identitet - og først og fremmest de grundlæggende faglige værdier, siger Lone Vester og fortsætter: - Vi må erkende, at med de stadigt stigende krav til jura, sundhedstiltag og en række praktiske ting i hverdagen er mange klinikker under pres, og det peger mod større enheder i fremtiden. Her er vi sikre på, at vi har valgt den helt rigtige vej.

- Vi vil, siger hun og Christian Eggers, i højere grad kunne koncentrere os om det, vi helst vil: At være tandlæger i en koncern ejet af tandlæger, uden at det er kapitalfonde - og dermed penge udefra - der får lov at styre. Vi er partnere i koncernen og har her de størst mulige udfoldelsesmuligheder. Vi vil fortsat kunne koncentrere os om at være tandlæger og lade faglighed, sundhed og menneskelighed sætte dagsordenen. I dagligdagen vil kunderne i klinikken ikke komme til at mærke til forandringen, fordi man driver klinikkerne hver for sig, men ejer alle klinikkerne i fællesskab.

- Indadtil vil vi som ejere kunne trække på et centralt sekretariat og drage fordel af, at vi i fællesskabet står sammen om noget af det, der skal til, når man driver en forretning: Marketing, it, løn, sparring, uddannelse, kurser, jura, erfaringsudveksling, rapportering, dokumentation.

Det er noget, der kræver ressourcer. I fremtiden vil meget af dette arbejde blive løftet af hele koncernen, og det aflaster den enkelte klinik.

- På den måde sikres kort og godt, at vi kan bruge mere tid på tandlægearbejdet og mindre på administration. Det betyder meget for os, fastslår Christian Eggers.

Overgangen til det ny fællesskab vil udadtil kunne ses i form af nyt logo, et nyt skilt og nye trøjer og farver til personalet fra 1. september. Der skiftes fra sort til blåt.