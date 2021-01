Politiet har sigtet en 34-årig mand fra Vig for adskillige overtrædelser af færdselsloven.

Talte i håndholdt telefon: Det var dumt

En 34-årig mand fra Vig overtrådte adskillige færdselsforseelser, da han søndag ved 15.30-tiden besluttede at køre en tur i en varebil.

Da patruljevognen kørte efter varebilen for at standse føreren, bemærkede de, at han ikke sænkede hastigheden, da han kom ind i en 60 km/t-zone.