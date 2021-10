Talentrådet i Holbæk Kommune vil over de næste tre år koncentrere sig om at udvikle talenter i de lokale idrætsklubber. Især dem, der holder til i Holbæk Sportsby. Foto: Thomas Olsen

Talentudvikling i sportsbyen

Holbæk - 13. oktober 2021 kl. 14:37 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

Når lille Benjamin starter nede i den lokale fodboldklub og viser sig at være et stort talent, sker der formentlig det, at han skifter til en anden klub uden for Holbæk Kommune allerede i en ung alder for at blive udfordret nok.

Men det ønsker Talentrådet i Holbæk Kommune at ændre på, og derfor sættes der nu gang i en tre-årig strategi, som skal være med til at sikre, at talenterne ikke forsvinder fra kommunen alt for tidligt.

Talentrådet har derfor udarbejdet en plan - »De næste skridt« - som sætter fokus på arbejdet med de yngre idrætsudøvere. Det handler om at klæde klubberne på til at kunne håndtere talenterne og hjælpe med at fastholde dem.

Talentrådet i Holbæk Kommune blev oprettet i 2012. Rådets opgave var at skabe rammer og strukturer for udviklingen af unge, der har et talent for sport, kunst, musik og lignende.

Rapporter, der er udarbejdet af henholdsvis Idrættens Analyseinstitut og Pluss, slår fast, at talentarbejdet i forbindelse med billedkunst og teater kører mere eller mindre på skinner, men når det handler om idræt, er der plads til forbedringer, når man kigger på udvikling og fastholdelse af talenterne.

Derfor skruer Talentrådet nu op for indsatsen og vil inddrage de lokale idrætsklubber. I første omgang klubberne, der holder til i Holbæk Sportsby.

Fortsat fokus på bredden De frivillige i klubberne skal således have en øget viden om børn og unges udvikling samt aldersrelateret træning. Men først og fremmest handler det om at udvikle samarbejdet mellem de forskellige idrætsklubber, så de indbyrdes kan hjælpe hinanden med at fastholde og udfordre talenterne.

Det betyder dog ikke, at der nu kun skal holdes fokus på talenterne i klubberne. Talentrådet ved således godt, at det er vigtigt, at der fortsat også gøres en indsats for de mange børn og unge, der er i klubberne uden måske at være i besiddelse af det store talent.

Så den del skal fortsat være fokus på, fordi det er med til at give børnene og de unge et sundt idrætsmiljø, det er godt at udvikle sig i.

Et par millioner Det er meningen, at der i løbet af i år bliver stiftet en tværgående forening, som skal understøtte arbejdet med at udvikle kompentencer mellem de forskellige idrætsforeninger.

Men ingen indsatser uden penge, og derfor har Udvalget for kultur og fritid i Holbæk Kommune indvilget i at støtte Talentrådets videre arbejde.

Det bliver med én million kroner hvert år i de næste to år under forudsætning af, at Talentrådet selv bidrager med en halv million kroner per år.