Husstandene i Holbæk Kommune skal snart finde plads til fire beholdere til affald, og samtidig stiger taksten.

Taksterne for affald stiger snart

Holbæk - 09. juni 2021 kl. 12:02 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Husstandene i Holbæk Kommune må belave sig på, at det bliver dyrere at få hentet affaldet i de kommende år. Prisstigningen er ikke den store overraskelse, da det fra statslig side er besluttet, at der skal sorteres ensartet i 10 fraktioner over hele landet.

Klima- og miljøudvalget behandlede i går både indførelsen af den nye affaldsordning, og hvordan de stigende takster skal indfases. Udvalget indstillede, at stigningen fordeles over to år.

Der var tre mulige modeller, som forsyningsselskabet Fors A/S har opstillet til at vælge imellem. Politikerne fulgte indstillingen fra administrationen. Det betyder, at der lægges op til en stigning i affaldstaksten med 249 kroner næste år og yderligere 245 kroner i 2023.

Der er dog tale om stigninger på et lidt lavere niveau end den forventede omkostning. Derfor vil der blive oparbejdet et underskud, som skal dækkes efterfølgende. Det kan betyde, at der skal lægges yderligere 122 kroner oven i taksten i 2023.

I øvrigt skal beløbene indtil videre tages med et vist forbehold. Der er tale om de bedste skøn, der kan gives i øjeblikket.

Stigning sker gradvist

Taksterne kan ændre sig, når der til oktober skal vedtages et budget for de kommende år. Her vil taksterne være beregnet på baggrund af den model for indfasningen, som nu vedtages af politikerne.

Den ene af de to andre modeller, som Fors A/S havde opstillet, ville have betydet en høj stigning med 465 kroner i 2022. Det ville være fulgt af 30 kroner i 2023 og 122 kroner i 2024.

Den anden model ville betyde stigninger på 249, 245 og 122 kroner i de tre år.

Det er vurderingen, at den valgte model er den bedste, fordi den sker gradvist, så borgerne får en længere tilvænningsperiode. Desuden betyder indfasningen over to år, at der kan samles erfaringer i det første år, 2022, med den nye ordning.

Klima- og miljøudvalgets formand John Harpøth (DF) gør opmærksom på, at der i øvrigt stadig er et efterslæb på udbuddet vedrørende renovatøren inden for dagrenovation for et par år siden.

- Der er stadig et hængeparti, og nu kommer der nye ting på grund af dét, regeringen har presset ned over hovedet på os. Det er efterhånden ganske mange penge, borgerne skal til at betale, men det må vi alle acceptere, siger John Harpøth.

Til gengæld glæder udvalgsformanden sig over, at Holbæk i lighed med en lang række andre kommuner har fået dispensation fra det oprindelige krav om, at det nationale krav om sortering i 10 fraktioner skulle være indført senest 1. juli i år.

Kravet er nu, at det skal være sket senest med udgangen af 2022, men det ventes at blive tidligere i Holbæk Kommune for langt de fleste af fraktionerne.

Ny ordning skal vedtages

I april sendte kommunalbestyrelsen planen for de kommende affaldsordninger i høring. Det gav anledning til to kommentarer, som begge vedrørte driften af de nye ordninger. De to borgere er derfor blevet opfordret til at tage kontakt til Fors A/S.

Klima- og miljøudvalget indstillede på sit møde i går, at planen for affaldsordningerne vedtages. Sagen skal via økonomiudvalget til endelig beslutning i kommunalbestyrelsen i næste uge.

En af de nye fraktioner er pap og karton, hvor beholderen tømmes hver ottende uge. En anden af de nye er farligt affald, hvor en rød miljøkasse hentes to gange årligt via storskraldsordningen. Det samme gælder en poseordning til tekstiler.

Også mad- og drikkevarekartoner er ny, og her tømmes der hver fjerde uge. Fraktionen deler en beholder - delt i to rum - med plast.

Ligesom det gælder for andre fraktioner - papir, glas og elektronikaffald - hvor der som udgangspunkt sker tømning hver fjerde uge, kan borgerne vælge at få tømt hver ottende uge og dermed slippe lidt billigere.

Den nye ordning betyder, at den enkelte husstand går fra nu at have tre 240 liters beholdere til at skulle have fire beholdere.