Takeaway holder os alle i gang

Holbæk - 09. maj 2020 kl. 20:00

Martin's Gastro i Smedelundsgade holder næsten omsætningen. Det skyldes, at takeaway hele tiden har været en stor sællert i forretningen.

- Vores mange kunder holder ved, og en del af dem bestiller endnu mere nu, fordi de ikke kan komme ind i restauranten og indtage et måltid, som de ellers gør ind imellem, fortæller indehaver Martin Vilhelmsen, som lige nu har travlt i køkkenet sammen med restaurantens to andre kokke og de to elever.

Martin's Gastro har været i gang hele tiden, men har - som andre spisesteder - ikke kunnet tage folk ind.

- Takeaway har hele tiden været en stor del af forretningen, og derfor har vi ikke haft brug for at bruge ret meget krudt på at fortælle, at vi er her og leverer mad ud af huset.

Martin Vilhelmsen vurderer, at omsætningen næsten har holdt.

- Vi ligger kun 10-20 procent under normalen, især fordi der ikke er større arrangementer at levere til, og ja, at vi ikke kan byde folk inden for at dermed sælge drikkevarer.

Oplevelsen er, at kunderne holder ved, og det er både Martin Vilhelmsen og hans ansatte - med hans ord - supertaknemmelige for.