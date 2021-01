Maurizio Ventimiglia er lykkelig for igen at have sin danske kone, Elisabeth Tumminia, ved sin side. Hun er flyttet hertil fra Sicilien, og sammen laver de nu autentisk siciliansk-italiensk mad, som take-away, fra Maurizio?s Gusto Siciliano. Foto: Elisa Hauerbach.

Take-away med en smag af Sicilien

- Jeg er så glad for at hun er her nu. Hun er en meget dygtig kok og hendes far er michellin-kok, fortæller Maurizio Ventimiglia, da avisens medarbejder, med mundbind og duggede briller, besøger spisehuset.