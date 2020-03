Take-away holder gang i hjulene

Se billedserie Mange støtter op om de lokale restauranter og caféer og bestiller take-away, så maden nydes derhjemme. Foto Jett Bundgaard.

Holbæk - 31. marts 2020 kl. 20:30 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Statsminister Mette Frederiksen opfordrede på et af Corona-pressemøderne danskerne til at bestille take-away og på den måde holde gang i restaurationsbranchen. Avisen har talt med to lokale spisesteder.

Hos Café Svanen i Labæk, er der fuld gang i køkkenet, da avisen ringer.

- Her er vi i gang med at banke 326 wienerschnitzler og lave brasekartofler, lyder det fra den ene af indehaverne, Brian Klarskov, som fortsætter: - Vi er simpelthen så glade for den meget positive opbakning, vi har fået til vores nye tiltag med take-away her på Svanen. Alle prøver jo på at få hjulene til at løbe rundt i denne tid, og folk støtter fantastisk godt op, slår han fast.

Det er et frivilligt korps bestående af familie og venner, som sørger for leveringerne, der er gratis i et større område, som foruden Holbæk Kommune blandt andet omfatter fra Skibby og Tølløse.

- Det er det samme team, der kører hver dag, så vi mindsker smitterisikoen, De ringer, inden de kommer, maden bliver sat udenfor, der bliver holdt en afstand på minimum to meter og betalt med MobilePay, forklarer Brian Klarskov om proceduren.

Café Svanen havde til en start et minimum på to kuverter, men det var svært at sige nej til enlige og ældre, der ønsker sig en enkelt kuvert, så dem leveres der også til.

- Der er rigtigt mange, som bestiller to, tre og fire kuverter, og kunderne er mest småbørnsfamilier og ældre menensker, siger Brian Klarskov og remser nogle af de forskellige retter op igennem ugen: - Det kan være biksemad, byg-selv-burger, Lørdagskylling eller fiskefrikadeller, siger han.

Man skal bestille senest klokken 12 på den pågældende dag og gerne dagen før.

- Vi trimmer og gør pænt, mens verden falder sammen, lyder det fra indehaver af Restaurant SuRi, Henrik Nielsen, da avisen taler med ham i telefonen.

I baggrunden hører man restaurantens Berit Sønstabø tage imod bestillinger på take-away over telefonen, »Hej, hvad kunne I tænke jer...« iblandet lydene fra boremaskiner og andet byggegrej. SuRi er nemlig i gang med at bygge om, og der er slået hul i væggen ud til køkkenet:

- Det er lidt kaotisk og måske held i uheld, at ombygningen var planlagt til at ske lige nu, men vi bruger tiden på at give restauranten et helt nyt indtryk, siger Henrik Nielsen. - Vi forlænger køkkenet ind i restauranten, så kokkene kommer helt tæt på, og laver så et produktionskøkken ude bagved. Her skal kokkene tilberede vores 'mad ud af huset' og samtidig servicere fiskebutikken. Der bliver også malet alle vegne, og så er vi i gang med at kreere et større menukort, forklarer Henrik Nielsen.

Ved siden af alt dette leverer SuRi i denne tid dagligt mellem 200-250 kuverter ud af huset.

-Lidt atypisk for os, er det især hverdagsmad rettet mod familiesegmentet. Retter som vi selv ville lave derhjemme, det er for eksempel mørbradgrøde, pølseret, skipperlabskovs og tarteletter. Derudover har vi hver dag prime rib, som er langtidsstegt højreb, desserter, tapas og en fiskeplatte, forklarer

Henrik Nielsen, som er utroligt glad for opbakningen fra kunderne og også har stor ros til personalet:

- Man kan virkelig sige, at de er rykket sammen i bussen og er utroligt fleksible. Alle dogmer er brudt ned, og vi hjælper hinanden på kryds og tværs, ved telefonen, i fiskeforretningen og i køkkenet. Der er en sindssygt god stemning.

SuRi leverer gratis i hele 4300 med et minimum på to kuverter. Hver uge kommeer der tre nye hverdagsretter på menuen.

Foruden de to restauranter, vi har talt med her, er der mange flere, som leverer take-away. Det kan man orientere sig om i annoncer, på nettet osv.