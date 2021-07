Se billedserie Annette Thue Jensen er en af hovedkræfterne i firmaet GeoHunting, der udvikler spændende, historiske opgave-jagter. Firmaet har udviklet en jagt på historien, på en rute rundt om Skarresø, for foreningen »Grønne børn og børnefamilier, som Karl-Emil Trolddal Nielsen (på 11 år) er næstformand i. Foto: Elisa Hauerbach

Tag på historisk opgavejagt rundt om Skarresø

Holbæk - 01. juli 2021 kl. 20:30 Af Elisa Hauerbach

Blomsterfestivalen sætter blandt andet fokus på naturens mange gaver til det lokale liv og på Jyderup Præstegaard er det muligt at købe en spændende opgavejagt, der er skabt til turen - og naturen - omkring Skarresø. Den foregår lidt som en skattejagt, hvor præmien er den historiske viden, man bliver beriget med undervejs.

Det er firmaet »GeoHunting« der har udviklet opgavejagten til foreningen »Grønne børn og børnefamilier«, hvis næstformand, Karl-Emil Troldal Nielsen på 11 år, bor på Jyderup Præstegård.

- Ruten er lagt rundt om Skarresø. Den er 12 kilometer lang og man kan gå eller cykle mellem posterne. Ved hver post er der en aktivitet eller opgave man skal klare, før man får ledetråden til, hvor man finder den næste post. Man får udleveret en pose med et antal konvolutter, der indeholder opgaver og praktisk information til turen, med blandt andet et oversigtskort og anvisninger til at finde vej. Det er rigtig sjovt at jagte historien på den måde, for man lærer en masse og er sammen med familien eller sine venner i naturen på en god måde, uden at mobiltelefonen er nødvendig, fortæller han.

Han fortæller også at opgavejagten er gratis for skoler og foreninger, samt at der arbejdes på at få cykler til opgavejagtudlån.

- Jeg synes det er vigtigt at få mere fokus på Skarresø og at flere opdager hvor flot og varieret naturen er på turen rundt om søen. Og, så lærer man en masse spændende historie og får gode oplysninger om området. Vi fik hjælp fra LAG og Nordea Fonden da turen skulle udvikles og jeg kan anbefale alle at prøve den, siger han videre.

Personerne bag GeoHunting - Jagten på historien - er søstrene Lone og Annette Thue Jensen. Efter at have deltaget på en »mysteryhunt« på Christiansborg, blev de inspireret til selv at skabe oplysende jagter på historien, men ude i naturen. Da de begge bor i Odsherred, var det oplagt at tage udgangspunkt i Geopark Odsherred. De startede firmaet i 2019 og satte fem ture som første mål.

Det blev opfyldt til glæde og gavn for blandt andet områdets turister. Men, det var kun starten. I dag er der syv ture at vælge imellem og flere er på »tegnebrættet«.

- Vi bruger meget tid på research og planlægning. Hver post tager omkring 20 timer at udvikle, for de er bygget på at skulle berige deltagerne med historiske detaljer, seværdigheder, anekdoter og pudsigheder - blandet med opgaveløsning. Vi har meget kontakt til biblioteker, lokalarkiver og historieinteresserede borgere i de områder, vi skaber de forskellige poster til, forklarer Annette Thue Jensen.

Det gælder også med opgavejagten omkring Skarresø, hvor søstrene blandt andet er dykket ned i historiske detaljer omkring de gamle møller, om hvordan man brugte træet fra skovene i gamle dage og hvordan guldaldermalerne brugte søen og området i deres kunst. Annette tilføjer også at turen omkring Skarresø har fået en særlig »grøn« vinkel, da den som nævnt er udviklet til Foreningen Grønne børn og børnefamilier.

- For at alle skal kunne føle ejerskab for at turen bliver god og underholdende, har vi også skabt roller til alle der er med. Man har blandt andet en kortholder, en poseholder, en historielæser og andre forskellige roller. Vi anbefaler, at man er maksimum seks personer af sted ad gangen, men man må selvfølgelig selv om det, så længe man har det sjovt med at få noget frisk luft og en bunke spændende, ny viden, slutter hun.

Hvis man vil vide mere om de andre historiske opgave-jagter, kan man se flere oplysninger på firmaets hjemmeside.