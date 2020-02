Se billedserie Heidi Olsen er klinisk diætist med kontor i Jyderup og ­workshoplokale i Svebølle. Hun holder to kurser, hvor man kan lære at bruge sine råvarer bedst muligt. Privatfotos

Tag med på madkursus hos den kliniske diætist

Holbæk - 14. februar 2020 kl. 19:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når den kliniske diætist, Heidi Olsen, inviterer sine kursister med i køkkenet, er det for at videregive god viden om råvarer og brugen af dem.

- Deltagerne bliver altid begejstrede over det, de lærer - og de medbragte fordomme sendes i skammekrogen, når de finder ud af at eksempelvis kål kan bruges på mange måder og smager super godt, siger hun.

Heidi Olsen har kontor på Holbækvej i Jyderup, men inviterer sine kursister med i køkkenet i Svebølle. Undervisningen foregår på små hold, så alle får det optimale ud af undervisningen.

- Det, der er unikt hos mig er at mine elever selv får lov at stå og lave maden. Jeg starter kurserne med at holde et oplæg om det vi skal arbejde med og om sammensætning af kost og brug af gode råvarer. For mig handler det om at få spredt viden om sundhedsværdien af det, vi spiser og kurserne henvender sig bestemt ikke kun til personer, der ønsker at tabe sig i vægt, men i lige så høj grad til personer, der har brug for at lave andet mad, end det de plejer og at bruge råvarerne på nye og spændende måder, forklarer hun.

Kål er en guldmine

Det første kursus er et kålkursus, hvor kursisterne lærer at lave forskellige retter med varierende kålsorter.

- Vi laver grønkål med bagt hokkaido og sprød skinke, spidskålssalat med avocado og peberrodsdressing, toast med grønkål, salat med broccoli, mango og tahin, lynstegt kål med chili og basilikum, spicy coleslaw, bagt rødkål, blomkåls-cous cous og rosenkålssalat med druer og cayenne.

Sidstnævnte er altid en øjenåbner for kålkursisterne, for deres forhold til rosenkål er som regel at det er noget udkogt bittert stads, men tro mig, finsnittet frisk rosenkål er helt perfekt at bruge i salater, det handler om at få kombineret de forskellige grundsmage; sur, sød, salt, bitter og omami (kødsmag), så der opstår en god helhed i retten, forklarer diætisten.

Hun fortæller videre, at det også handler om at stimulere sanserne, så et måltid bliver en hel oplevelse. Det kan man blandt andet gøre ved at have noget knasende, noget sprødt, noget sødt og noget bittert med i retten - og farverne stimulerer også sanserne, så måltidet bliver fyldestgørende på mange områder.

- Et godt måltid i mine øjne er farverigt, med masser af smag i forskellige retninger, så man hele tiden overraskes positivt, når man spiser det.

Især kål er godt i kombination med andre ingredienser og jeg anser eksempelvis grønkål for at være en guldmine i dag. Det var der ikke nogen, som kunne forudse, da jeg som lille pige, stod og så ned i min mors gryde, der var fyldt med en grøn kålgrød, fyldt med fedtperler. Det behøvede de ikke at byde mig, ellers tak. Heldigvis blev jeg klogere, da jeg begyndte at bruge kålen på min egen måde og det vil jeg rigtig gerne dele med mine kommende kursister, fortæller Heidi med et stort smil. Kålkurset afholdes som en workshop, lørdag den 29. februar.

Klimavenligt protein

En måned efter, lørdag den 28. marts, er det retter med linser, kikærter og bønner, som er på kursusprogrammet.

Kurset henvender sig til personer der ønsker at gøre madlavningen lidt mere klimavenlig og spise vegetarisk. Når man spiser plantebaseret og vegetarisk, kan det knibe med at få proteiner nok, og protein er vigtigt for kroppen, blandt andet fordi det mætter og er godt for musklerne. På workshoppen introducerer Heidi Olsen kursisterne for vegetariske retter med vegetabilsk protein.

Ønsker man at deltage på et af de to kurser, kan man tilmelde sig hos den kliniske diætist på mail eller ved telefonisk henvendelse. Holdene er små, så man skal nok ikke vente for længe med at booke sin plads.