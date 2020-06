Tag-med-kaffe på genbrugspladsen

Der var tag-med-kaffe og rundstykker, da den nye Tølløse Genbrugsplads i formiddags blev indviet på Digemosevej tæt ved Skimmede. Risikoen for corona-smitte er her stadig, og derfor er et større indvielses-arrangement udsat til efteråret. Alligevel var smilene store. Fors indviede nemlig en 12.000 kvadratmeter stor og topmoderne genbrugsplads, der fremover vil være åben fem dage om ugen.

Endnu inden klokken var 9 holdt de første i kø for at komme ind på pladsen på Digemosevej. Forrest i køen var Ole Randbæk fra St. Merløse. Han havde haveaffald og småt brændbart med i bilen. Det brændbare i øvrigt til en container, der nu hedder »rest efter sortering«. På den måde gør Fors opmærksom på, at affaldet skal sorteres, inden det havner i containeren.

- Spændende at se, om den nye Tølløse Genbrugsplads lever op til forventningerne. Jeg er meget glad for at bruge pladsen i Ringsted, hvor man her i corona-tiden har kunnet booke tiden for aflevering af affaldet, så man ikke risikerede at skulle holde og vente i mere end en halv time, som det har været tilfældet i Holbæk, sagde han, inden han begyndte at læsse af.