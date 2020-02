Louise Sørensen glæder sig til at få besøg i butikken på Valentinsdag. Fotos: Elisa Hauerbach

Tag kæresten med - og hør om sten og krystaller

- Vi får besøg af Heidi Rindom og Kenny Reno, der præsenterer deres firma »Aviblu«'s sten og krystaller. Ægteparret er borgere i byen, så man vil nok genkende dem fra gadebilledet. På Valentinsdag fortæller de så om - og sælger - deres produkter, her i butikken, fortæller Louise Sørensen, der er en af indehaverne af livsstilsbutikken, som ligger på Skarridsøgade 51 i Jyderup.

Når man alligevel er inde i butikken for at høre om sten og krystaller, kan man samtidig lade sig inspirere til at købe en valentinsgave til kæresten.