Tina Dickow har holdt en pause fra musikscenen blandt andet for at arbejde i sit studie i Island. Hun er nu tilbage live, men giver kun to koncerter i år på Dorthealyst. Begge halmkoncerter er tæt på udsolgt, oplyser arrangøren. Foto: Thomas Olsen

Tæt på udsolgt til to halmkoncerter

Holbæk - 28. maj 2021 kl. 13:46 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Det er de to eneste koncerter med Tina Dickow og band i år, og måske er det derfor, arrangøren af koncerterne 13. og 14. august på Dorthealyst ved Knabstrup snart kan melde udsolgt. Medvirkende til interessen kan også være lysten til en usædvanlig oplevelse i et koncertområde bygget op af halmballer på en ridebane.

Måske er der også en vis sult efter at komme ud for at opleve og være en del af et musikarrangement, for salget af billetter til de øvrige 10 aftener med en blandet buket at kendte danske kunstnere ser fornuftigt ud, siger manden bag ideen, Peter Sørensen, direktør i Beatbox Booking og bopæl på Knabstrup Teglværk.

- Jeg fornemmer, at publikum generelt er lidt afventende. Der hænger mange ubrugte billetter på opslagstavler, fordi koncerterne er aflyst. Men koncertdelen er på vej, jeg kan se venner så småt begynde at gå til koncerter, bemærker han.

Det afholder formentlig mange, at der stadig er restriktioner med afstand, mundbind og sid-ned koncerter indendørs.

Det vil ikke være tilfældet i de i alt 12 koncerter på Dorthealyst fra 12. august til 4. september, hvor restriktionerne efter de nuværende planer stort set er væk - og alle koncerterne foregår udendørs.

Efter at have lagt ideen med koncerter omkranset af en væg af halmballer ud i en række lokale Facebookgrupper har Peter Sørensen fået mange positive reaktioner.

- Det har været rørende at se og mærke opbakningen, konstaterer han.

Og derfor tør han være fortrøstningsfuld på egne, men især kunstnernes vegne. Også de har savnet at komme ud og møde fans og publikum, tilføjer Peter Sørensen, der blandt andet er manager for Tina Dickow.

I rækkefølge er kunstnerne Søren Huss med band 12. august efterfulgt af Tina Dickow med band, Folkeklubben, Savage Rose, Michael Falch med band, Ibrahim Electric med Palle Mikkelborg, Peter Sommer Alene med Palle (Hjort på orgel) i verden, dobbeltkoncert med Lord Siva og Hans Philip, dobbeltkoncert med Lasse, Mathilde, Ole Fick og Benny Holst, Martin Andersen og Jacob Rathje.

3. september kommer Lis Sørensen, og dagen efter afslutter Oh Land & String Quartet koncertrækken.

Billetterne købes på Billetlugen under Halm Koncerter.