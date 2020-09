Jette Sørensen: - Hvis jeg kunne vælge, ville jeg helst have, at Søndersted fortsatte som et selvstændigt sogn. Men det er vanskeligt. Foto: Jørgen Juul

Tæt på sogne-sammenlægning

Tirsdag den 6. oktober kan gå hen at blive en meget afgørende dag i Søndersted Sogn. Den dag er der ekstraordinær valgforsamling, en runde to af årets menighedsrådsvalg, og lykkes det ikke at få et nyt menighedsråd på plads, peger pilen mod en sammenlægning med nabosognet Undløse. Ved den første valgforsamling, der blev holdt forleden, blev ingen valgt til Søndersted Menighedsråd. Et enkelt medlem overvejer i øjeblikket, om hun vil fortsætte i et nyt menighedsråd.