Se billedserie Set fra Konsul Beyers Allé kan punkthusene komme til at se sådan ud. Det er ikke noget af det første byggeri, der opføres på den gamle jernstøberigrund. Illustration: Lone Backs Arkitekter

Tæt på aftale om nyt boligbyggeri

Holbæk - 12. februar 2020

Forslaget til en ny lokalplan og et tilhørende kommuneplantillæg for Jernstøberigrunden i Holbæk bliver snart sendt i høring. Sagen skal i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen senere på måneden, efter at klima- og miljøudvalget i sidste uge indstillede, at forslagene sendes i otte ugers høring.

Området på hjørnet af Lundemarksvej og Skyttensvej med det nu nedrevne GH Holbæk Jernstøberi er i den gældende kommuneplan også udlagt til boligbyggeri. Kommuneplanen fastlægger, at der skal ske en etapevis udbygning af området. Den bestemmelse fjernes i tillægget, så det bliver muligt at udbygge hele området samtidig.

Det bliver formentlig i marts, der holdes et borgermøde om de fremlagte forslag, men datoen er ikke endeligt fastlagt.

Bygherren arbejder med at indgå aftaler Sideløbende med planarbejdet er ejeren af området gennem det seneste år, Jernstøberiet P/S, i gang med at indgå aftaler om opførelsen af de første boliger.

- Vi arbejder på at få indgået aftaler om opførelsen af en halv snes rækkehuse mod Skyttensvej og cirka 50 rækkehuse i det nordvestlige hjørne af grunden. De bliver alle i to etager, fortæller Henrik Krebs, der er direktør i Jernstøberiet P/S.

Det nordøstlige hjørne ligger over mod Konsul Beyers Allé. Rækkehusene i de to områder bliver ejerboliger, og byggestarten vil gå nogenlunde samtidig.

Andelsboliger for seniorer Desuden arbejdes der på at kunne udbyde omkring 50 boliger som andelsboliger, hvilket vil kræve stiftelse af en andelsboligforening.

De vil blive udbudt som andelsboliger med fællesfaciliteter for seniorer. Der skal være solgt cirka 30, før byggeriet vil blive sat i gang. Der er allerede en del interesserede skrevet op til boligerne, der bliver i fire etager. De opføres ud mod Lundemarksvej - èn længe langs med vejen og to længer med gavlen ud mod vejen.

Der bliver formentlig plads til omkring 300 boliger i alt på grunden, hvor der enkelte steder kan bygges i op til otte etager.

Alle boliger vil som minimum blive opført som svanemærket byggeri for at sikre stor bæredygtighed.

Bygning bliver inddraget til boligbyggeri Også på nabogrunden, Lundemarksvej 24, er der gang i at skabe plangrundlaget for nyt boligbyggeri. På sit møde i sidste uge indstillede klima- og miljøudvalget til økonomiudvalget, at planområdet udvides.

Tidligere var det kun planen, at det var et garageanlæg bag ved kontorbygningen, der skulle omdannes til boligområde. Nu er indstillingen, at også Hotacos gamle administrationsbygning, der senest har været udlejet til AOF Sprogcenter Nordvest, inddrages.

Bygningen har stået tom i nogen tid. Når der er udarbejdet et lokalplanforslag fremlægges det i høring.