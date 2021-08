Se billedserie Onsdag morgen var en snes personer samlet i en demonstration ved administrationsbygningen i Kanalstræde i Holbæk, hvor økonomiudvalget behandlede sagen om erhvervsområdet. Foto: Helene Geisler

Tæt afgørelse om omstridt erhvervsareal

Holbæk - 21. august 2021 kl. 12:24 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Der er formentlig lagt op til nogen debat og en tæt afgørelse, når Holbæk Kommunalbestyrelse onsdag i næste uge skal behandle vedtagelsen af kommuneplan 2021.

Det handler om punktet vedrørende et erhvervsområde ved Regstrup og Nr. Jernløse. Stridspunktet er især, hvilken miljøklasse der skal tillades.

Da økonomiudvalget behandlede sagen onsdag i denne uge gav det et godt fingerpeg om, hvor sagen lander i kommunalbestyrelsen, nemlig med at der tillades en maksimal miljøklasse 6, som er indstillingen i dagsordenen. Miljøklassen er et udtryk for, hvor belastende virksomhederne må være for omgivelserne, og klasse 6 er den næsthøjeste.

Der var ganske vist et flertal på seks medlemmer fra fem partier - Radikale, Konservative, SF, Venstre (to medlemmer) og Enhedslisten - som stemte for et ændringsforslag om, at det skal ændres til en maksimal miljøklasse 5. Desuden ønskes den maksimale højde på bygninger ændret fra 15 til 12 meter.

Udsigt til miljøklasse 6 Tre medlemmer af økonomi­udvalget stemte imod ændringsforslaget: Socialdemokratiet, Lokallisten og Dansk Folkeparti.

De tre partier ønsker at bevare muligheden for miljøklasse 6, dog uden mulighed for at etablere biogasanlæg, tilføjes det. Desuden skal der være en politisk behandling i forbindelse med vedtagelsen af lokalplanerne, når der kommer nye virksomheder til. Og de trafikale forhold i Sdr. Jernløse og Regstrup skal tilrettelægges, så den tunge transport ikke foregår gennem byerne, mener de tre partier.

S, LL og DF har tilsammen 17 medlemmer i kommunalbestyrelsen, og dermed tyder meget på, at der tillades miljø­klasse 6-virksomheder. De fem partier, der stemte for maksimalt at tillade miljø­klasse 5, har 14 medlemmer.

For at det skal ende sådan forudsætter det naturligvis, at medlemmerne følger den linje, som deres partifæller stemte for i økonomiudvalget.

Inden ændringsforslaget fra de fem partier kom til afstemning, var et ændringsforslag fra Enhedslisten blevet nedstemt. Det gik på, at der maksimalt skulle tillades miljøklasse 4. For stemte tre, nemlig forslagsstilleren samt SF og Radikale.

46 kritiske høringssvar Da forslaget til en ny kommuneplan var i høring, kom der 46 høringssvar, som var kritiske over for det 24 hektar store erhvervsområde nord og syd for motorvejen, i hvert fald med en maksimal miljøklasse 6.

Blandt høringssvarene var også et fra Regstrup Natur- og Miljøforening, der blev etableret i januar 2019 i kølvandet på den meget ophedede debat om et biogasanlæg i samme område.

Dengang endte det med, at et stort flertal i Holbæk Kommunalbestyrelse i juni 2019 stemte nej til biogassen.

I høringssvaret fra april skriver Natur- og Miljøforeningen blandt andet, at »Særligt overraskende er det, at en kommune, som har som en væsentlig målsætning at være en af landets absolut mest grønneste kommuner, samtidig ønsker at udpege et område til miljøklasse 6 virksomheder«.

Der henvises til, at miljø­klasse 6 ifølge Miljøstyrelsens formulering omfatter, »virksomheder og anlæg, som er meget belastende for omgivelserne og derfor bør placeres i større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås«.

Alternativt forslag Foreningen har siden sendt et alternativt forslag til kommunalbestyrelsen med et reduceret erhvervsareal. Det foreslås, at der udvides med et nyt erhvervsområde, med miljøklasse 2-5, mellem det eksisterende erhvervsområde Virke­lyst i Nr. Jernløse og Kalundborgmotorvejen. Vest for det nye erhvervsområde kunne der placeres solceller eller vindmøller. Og på den anden side af Kalundborgmotorvejen kunne der også være plads til vindmøller og solceller.

Onsdag morgen ­deltog en snes personer i en demonstration ved admi­ni­strationsbygnin­gen i Kanalstræde i Holbæk. Det skete i forbindelse med økonomiudvalgets møde, hvor sagen blev behandlet.

Kredsen, der kalder sig selv for Skiltefabrikken, er nogle af de samme personer, der i 2018-2019 deltog i demonstrationer mod biogasplanerne. Der er indkaldt til en ny demonstration i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af sagen onsdag.