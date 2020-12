De er på vej til Rotationen, hvor TV-2 markerer sit 40-års jubilæum med en intimkoncert for 130 publikummer. Sidesporets Musikklub er begejstret for at være en del af bandets jubilæumstour. Foto: Pressefoto

TV-2's musikalsk hjæpepakke runder lokalt spillested

Det bliver en intim koncert for de udvalgte med kun 130 billetter til salg i første omgang til musikklubbens medlemmer. Da der er cirka 500 medlemmer, regner Niels Bo Sohl Christensen med kamp om billetterne. Men viser det sig, at TV-2 og Steffen Brandt mod forventning ikke kan trække medlemmerne til, eller at billetprisen på 500 kroner er for høj midt i en juletid, vil de resterende billetter blive sat til salg fra fredag klokken 12.

TV-2 kunne have droppet 40-års turneen med henvisning til coronavirus, men valgte at gennemføre i en tid, hvor der er brug for at være sammen, som det nu kan lade sig gøre med restriktioner.

- »Mens vi venter på den russiske vaccine«-turen har været overvældende og har ved nærmest fungeret som en mental hjælpepakke til os og vores publikum. I hvert fald er vi hver aften gået af scenen med en fornemmelse af at være kommet nærmere det fællesskab, som coronaens krav om isolation og afstand har sat en stopper for. Og det er måske musikkens ædleste opgave - at bringe os sammen, lyder det fra bandet, der har sammen besætning som for 40 år siden.