TDC Erhvervscenter har til huse i denne ejendom på adressen Ved Faurgården 3, og den skal nu udlejes til anden side, enten samlet eller opdelt. Foto: Kaj Ove Jensen

TDC lukker erhvervs­­­­center - »afløser« er klar

Holbæk - 11. maj 2021 kl. 15:54 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Fra den 1. juni er det slut med at besøge TDC Erhvervscenter på adressen Ved Faurgården 3 i Holbæk. Landets største telekoncern har besluttet at lukke alle de 11 erhvervscentre, der er tilbage i landet.

I en pressemeddelelse har TDC oplyst, at de medarbejder, som kunderne kender, kan de fortsat kontakte, bare ikke fysisk. Medarbejderne bliver i stedet samlet i teams, der klarer hjælp og rådgivning via telefon, mail eller online-møder.

TDC skriver på sin hjemmeside, at man gennem nogle år har oplevet, at flere og flere kunder foretrækker at få service og rådgivning især på online-møder og telefon. Samtidig har TDC også oplevet markant færre besøg i erhvervscentrene.

På Sjælland lukkes fire centre, ud over Holbæk er det i Roskilde, Køge og Bagsværd. De syv øvrige erhvervscentre ligger i Jylland og Fyn, men altså kun frem til den 1. juni.

Ejendom skal udlejes I Holbæk har TDC Erhvervscenter haft den eksisterende adresse siden 2010. Dengang flyttede centret fra Spånnebæk 19 og ind i den da nyopførte ejendom på Ved Faurgården 3.

Ejendommen er på 525 kvadratmeter fordelt på stueetagen og førstesalen, hvor der er mødelokale.

- Vi er ved at finde ud af, hvad der skal ske med ejendommen. Den kan eventuelt opdeles i mindre dele, eller den kan udlejes samlet. Vi har smidt nogle følere ud, siger Morten Birk.

Han ejer ejendommen sammen med Bo Lynge via selskabet Faurgården 3 ApS. I 2009 købte selskabet ejendommen, som også huser Rap Tag og Holbæk Materialedepot. Og selv om det nu er slut med at besøge TDC Erhvervscenter, er der stadig aktiviteter inden for erhvervstelefoni på adressen. Det foregår hos IPhouse ApS, som var klar fra 1.september i fjor. Selskabet ejes af Danni Hjorth, Henrik Laursen og Morten Birk.

Tror der er plads til begge dele De to sidstnævnte var til udgangen af februar 2020 medejere af TDC Erhvervscentrene i Holbæk, Slagelse, Roskilde og Køge. TDC købte de to medejere ud, da de ønskede at være eneejer. Også Danni Hjorth var ansat i centrene.

- På den ene side er det lidt sørgeligt, at noget, vi har været med i i mange år, nu lukker og slukker. Men på den anden side er vi glade for, at vi kan fortsætte med det koncept, som vi har været med til at udbygge, siger Danni Hjorth.

Hos IPhouse kan kunderne stadig møde de fem medarbejdere fysisk.

- Vi har også en webshop, så vi er ikke gammeldags. Men vi tror, der er plads til begge dele, siger Morten Birk.