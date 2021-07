Sagen tog sin begyndelse i februar, da politiet slog til mod flere adresser i Holbæk - her Apotekerhaven - efter en henvendelse fra tysk politi om mulig forberedelse af terror.

Syv terrorsigtede får fire uger mere i skyggen

Holbæk - 05. juli 2021 kl. 12:10 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Det var samme procedure som hidtil, da en dommer ved Retten i Holbæk mandag formiddag lukkede dørene i for offentligheden i forbindelse med et retsmøde i terrorsagen fra Holbæk.

Og efter nogle timer bag de lukkede døre var også konklusionen den samme som tidligere - nemlig, at de syv personer skal tilbringe yderligere fire uger i politiets varetægt.

Dermed vil de syv have siddet varetægtsfængslet på sigtelserne om forsøg på terror eller medvirken hertil i ganske tæt på et halvt år, når fængslingsfristen udløber 2. august.

Alle nægter sig skyldige. Fem af de sigtede var mødt frem til mandagens retsmøde, og de fængslede tog via deres forsvarere forbehold for at kære fængslingen til Østre Landsret.

Tre sigtede havde på forhånd accepteret at få forlænget varetægtsfængslingen, men en af dem - en 33-årig mand - mødte alligevel op for at overvære retsmødet.

Sigtede er i familie De syv sigtede, der tæller fire mænd og tre kvinder, er alle i familie med hinanden. De blev anholdt om aftenen lørdag den 6. februar i år forskellige steder i Holbæk efter, at tysk politi havde tippet de danske kolleger om, at der kunne være en terrorplanlægning undervejs med udgangspunkt i Holbæk.

To brødre på 33 og 36 år er de hovedsigtede i sagen, men tysk politi har også haft fat i en tredje bror på 40 år. Han bor i Tyskland og er ikke fængslet i sagen.

Mistanken mod de to brødre i Danmark går på, at de siden november sidste år har arbejdet med planer om at begå terrorangreb med brug af sprængstoffer og skydevåben.

Det var indkøb af kemikalier via et firma i Polen til levering på adresser i Tyskland med tilknytning til to af brødrene, der fik tysk politi til at hæve øjenbrynene.

Ved ransagninger i Tyskland fandt man kun nogle effekter, men da Midt- og Vestsjællands Politi foretog ransagninger på blandt andet Anders Larsensvej og Apotekerhaven i Holbæk fandt man nogle af de kemikalier, der var blevet købt.

Ifølge sigtelsen fandt man på adressen på Anders Larsensvej både komponenter og ingredienser til fremstilling af bomber, ligesom der blev fundet en pumpgun og en jagtriffel med kikkertsigte samt walkie talkie-sæt og et ISIS-flag.

Alt sammen effekter som efter anklagemyndighedens opfattelse skulle bruges til at begå en eller flere terrorhandlinger i Danmark eller Tyskland.

Foruden de to hovedsigtede brødre på 33 og 36 år er fem af deres familiemedlemmer sigtet for medvirken til de påståede terrorplaner.

Det drejer sig om brødrenes forældre, den ene brors hustru, hendes søster samt søsterens mand. De fem medsigtede er mellem 30 og 76 år.

Medsigtet søster til stede i retten På tilhørerpladserne sad brødrenes 23-årige lillesøster, der selv er sigtet i sagen, men uden at være varetægtsfængslet.

Hun er med i en anden gruppe bestående af seks personer, der er sigtet for medvirken til terrorplanlægning.

De seks blev anholdt og fængslet godt et døgn efter de førnævnte syv, men i slutningen af april valgte anklagemyndigheden at løslade dem.

Som medsigtet har man i udgangspunktet ret til at overvære også lukkede retsmøder i sagen, selv om man ikke længere selv er varetægtsfængslet, og det var altså den mulighed den 23-årige kvinde benyttede sig af mandag.Det har hun gjort ved flere retsmøder i sagen siden sin løsladelse.

Fortsat dørlukning Dommer Peter Ahleson begrundede på ny dørlukningen i sagen med hensynet til den videre efterforskning. Han bemærkede på baggrund af protester mod dørlukning fra to forsvarere samt pressens repræsentanter, heriblandt Nordvestnyt, at offentligheden kan have en interesse i at få mere indblik i sagen snart et halvt år efter fængslingen. - Det er et argument, der kan have et eller andet for sig. Men vi er bare ikke der endnu, og derfor lukker jeg dørene, fastslog dommeren.

