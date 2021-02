Politiet bevogtede søndag aften og nat et grundlovsforhør ved Retten i Roskilde. Her blev syv personer fremstillet på ukendte sigtelser, men meget tyder på, at sagen behandles som en sag om mulig terrorisme. Foto: Presse-fotos.dk Foto: Presse-fotos.dk

Syv mænd og kvinder anholdt i mulig terrorsag

Holbæk - 09. februar 2021 kl. 13:12 Af Morten D Christensen Kontakt redaktionen

Syv personer er anholdt og mindst fem af dem er nu varetægtsfængslet i den mulige terrorsag med udspring i Holbæk.

Det fremgår af retsbogen fra et grundlovsforhør i sagen ved Retten i Roskilde i søndags, som dagbladet Nordvestnyt og sn.dk har fået aktindsigt i.

Der er nedlagt navneforbud i sagen og alle oplysninger om navne og alder på de sigtede er fjernet i den udgave, sn.dk har fået udleveret. Men det fremgår, at fire af de sigtede er mænd og tre af dem er kvinder.

Nægter sig skyldige Grundlovsforhøret ved Retten i Roskilde blev holdt for såkaldt dobbeltlukkede døre. Det betyder, at sigtelserne holdes hemmelige for offentligheden.

Det fremgår dog af retsbogen, at alle syv personer, der blev fremstillet i det ni timer lange grundlovsforhør, er sigtet i to forhold. Alle nægter sig skyldige i sigtelserne.

Dobbeltlukkede døre Søndagens grundlovsforhør blev som nævnt holdt for dobbeltlukkede døre. Det betyder, at offentligheden allerede før, anklageren læser sigtelsen op, bliver sendt uden for døren. Normalt lukkes dørene først efter, at sigtelsen er blevet læst op. Anklageren henviste i sin anmodning om dobbeltlukkede døre til en bestemmelse i retsplejeloven, der giver retten mulighed for at dobbeltlukke dørene, hvis "hvis afgørende hensyn til fremmede magter eller til sagens oplysning kræver det." Den anmodning blev altså fulgt af dommeren og uden protester fra de beskikkede forsvarere, men i sagens natur er det uvist, hvilke konkrete forhold der er blevet brugt til at begrunde dobbeltdørlukningen.

Fængslet til 2. marts Efter det ni timer lange grundlovsforhør, som først sluttede natten til mandag klokken 1.30, blev fem af de sigtede varetægtsfængslet foreløbigt frem til 2. marts. De to øvrige fik opretholdt anholdelsen i tre gange 24 timer.

Om et andet hemmeligholdt grundlovsforhør, der sent mandag aften og natten til tirsdag fandt sted ved Retten i Holbæk, har omfattet disse to personer og eventuelt andre, er indtil uvist.

Artiklen opdateres....

