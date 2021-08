Syv personer er fortsat varetægtsfængslet i terrorsagen fra Holbæk. Det har en dommer ved Retten i Holbæk bestemt ved et retsmøde torsdag formiddag. Billedet er fra et tidligere retsmøde i terrorsagen. Foto: Per Christensen

Syv familiemedlemmer stadig fængslet i terrorsag: I dag var de igen i retten

Holbæk - 26. august 2021

Det blev - i hvert fald set udefra - endnu et retsmøde i den efterhånden lange række af retsmøder i terrorsagen fra Holbæk uden nogen overraskelser.

Dels blev dørene allerede fra begyndelsen af retsmødet torsdag formiddag på specialanklager John Catre Nielsens anmodning lukket for presse og tilhørere.

Dermed fik offentligheden heller ikke denne gang mulighed for at blive klogere på det materiale, der nu har holdt syv familiemedlemmer primært fra Holbæk varetægtsfængslet i over et halvt år på sigtelser om forsøg på terror og medvirken dertil.

Og dels blev udgangen på det hele, at dommer Peter Ahleson endnu engang sendte de fem sigtede, der var mødt op i retten, tilbage til arresten, hvor de foreløbigt skal sidde frem til den 22. september. De to sidste sigtede havde på forhånd indvilget i at forblive bag tremmer uden at deltage i retsmødet.

Alle nægter sig skyldige og tog forbehold for eventuelt at kære fængslingen til landsretten.

Omfattende efterforskning Dermed ruller den ganske omfattende efterforskning af de påståede terrorplaner videre i samme spor, som har været tilfældet siden sagen tog sig start i begyndelsen af februar.

Anklagemyndigheden mistænker ifølge sigtelsen to brødre på 33 og 36 år med syrisk baggrund, men med flere års tilknytning til Holbæk-området, for at forberede en eller flere terrorhandlinger med brug af sprængstof og skydevåben rettet mod et eller flere ukendte mål i Danmark eller Tyskland.

Sigtelsen er blandt andet underbygget i de fund af netop en jagtriffel, pumpgun, ammunition samt kemikalier og dele, der kan bruges til at fremstille en bombe, som politiet fandt ved ransagninger på blandt andet Anders Larsensvej og Apotekerhaven i Holbæk tilbage i februar i år.

Foruden de to hovedsigtede brødre mistænker politiet og anklagemyndigheden fem andre fra samme familie for medvirken til forsøg på at begå terror.

Der er tale om brødrenes forældre, en kvinde på 61 og en mand på 76 år, samt den ene brors samlever - en 30-årig kvinde - hendes 38-årige søster og denne kvindes 46-årige mand, der har syrisk baggrund, men svensk statsborgerskab.

Foruden de syv fængslede er seks andre personer sigtet for medvirken til det påståede terrorforsøg. De blev i første omgang anholdt og varetægtsfængslet godt et døgn efter de syv, men i april valgte anklagemyndigheden at løslade dem.

Koblingen mellem de to grupper er en 23-årig kvinde, der er søster til de to hovedsigtede mænd, men på grund af dørlukningen i sagen er det uvist, hvilken rolle anklagemyndigheden mere konkret mener, at gruppen med de seks sigtede har i sagen.

