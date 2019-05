Synsbedrag? Nej, studenterne er på gaden

En IB tager to år. IB-holdet har dog gået på Stenhus siden august 2016. Forklaringen er, at i det danske undervisningssystem er der brug for en pre-IB for at sikre, at eleverne har det niveau, der skal til, for at tage selve IB'en. Pre-IB'en tager et år og kan sammenlignes med 1.G i det almene gymnasium.