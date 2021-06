Torve Køkkenet var en drøm om at tilbyde lidt anderledes fingermad, men det kneb med det rette personale. 1. august rykker Paradis over gaden og ind i pavillonen frem til efterårsferien. Fra november åbner Torve Køkkenet igen med blandt andet færdigretter, frem til Paradis er tilbage 1. april. Foto: Allan Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Symbiose: Pavillon bliver et paradis med is og færdigretter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Symbiose: Pavillon bliver et paradis med is og færdigretter

Holbæk - 29. juni 2021 kl. 10:46 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Lukket står der på skiltet, men kun til 1. august. Så forvandles Torve Køkkenet med streetfood til et paradis for iselskere. Paradis is rykker over i solsiden og bliver igen en sæsonforretning. Det samme gør Torve Køkkenet fra november til april.

Ideen opstod, da indehaveren af Torve Køkkenet på Ahlgade i Holbæk fik problemer med at skaffe personale til gadekøkkenet, og franchisetager af Paradis i den gamle Grandbygning på den anden side af Ahlgade skulle finde nye lokaler.

- Det er en perfekt symbiose. Vi kan fra november til april sælge færdigretter, pandekager med videre på et tidspunkt, hvor der ikke er travlt i cafeen i Midtsjællands Golfklub. Vi kan ikke følge med og har ikke tid til Torve Køkkenet, hvor det viste sig svært at få det rigtige personale, forklarer Hans Larsen, indehaver af Midtsjællands Golfklub og Torve Køkkenet.

Sammen med kok Anders Larsen, tidligere Linden i Holbæk og nu Café Stalden i golfklubben i Kvanløse, er han idemanden til Torve Køkkenet.

Det er lige nu højsæson for Stalden, hvor der er bemanding alle hverdage fra 11 til 21 og i weekenden fra 11 med lukketid efter behov.

Om vinteren er cafeen bemandet alle dage fra 11 til 14. Det betyder, at kokken har tid til at lave færdigretter til afhentning i Torve Køkkenet, og personale har tid til at stå i pavillonen.

Både han og Louise Nergaard, franchisetager af Paradis glæder sig til samarbejdet.

- Det bliver så godt. Jeg kommer over på solsiden og ned på gadeplan, så kørestolsbruger ikke behøver kalde på mig for at få is. og jeg skal ikke opgive Paradis, når jeg med familien tager på en planlagt rejse i flere kontinenter, fastslår hun.

Rejsen var oprindelig planlagt til oktober i år og et halvt år frem. Men usikkerheden om coronavirus og restriktioner i forskellige lande har udskudt rejsen til næste år.

Paradis i Holbæk har været en iscafé med åbent hele året, efter isparadiset flyttede fra havnen til Ahlgade i den gamle Grandbygning. Her er lejemålet opsagt fra 1. september.

Nu bliver Paradis igen en sæsonforretning, og hun behøver ikke sælge på grund af rejseplaner og det opsagte lejemål.

Der ændres ikke på konceptet, selv om hun skal lave isen i Staldens køkken. Forskellen bliver placering og sæsonåbning. Paradis-fans må undvære yndlingsisen i en periode, men hun planlægger at lave sin nytårsis.

Inden de to forretninger slog sig sammen, var Hans Larsen omkring kommunen for at høre, om det kunne lade sig gøre. Og svaret var ja.

Derfor hedder pavillonen Paradis fra april til og med efterårsferien i oktober og Torve Køkkenet fra november til 31. marts.